El niño «muy fuerte» abriría la puerta al frío polar sobre Cuba

Cuba enfrentaría desde diciembre invasiones de aire frío con mínimas notablemente bajas, y entre febrero y marzo, las bajas extratropicales en el Golfo de México podrían desatar tormentas eléctricas, vientos fuertes, lluvias intensas e incluso tornados, sobre todo en occidente y centro, riesgo asociado, principalmente, al paso de sistemas de baja presión y la actividad frontal.

Así lo advirtió en las páginas de Invasor digital, Victor Núñez Velázquez, meteorólogo del Centro Provincial de Ciego de Ávila, quien especificó que se prevé la llegada de un número mayor de frentes fríos, acompañados de lluvias significativas.

Noviembre constituye el primer mes del periodo poco lluvioso en Cuba, el cual se extiende hasta el mes de abril de 2027, coincidiendo también con la etapa invernal. Durante ese periodo normalmente las precipitaciones en la provincia disminuyen considerablemente mostrando los mínimos acumulados anuales.

Sin embargo, comentó, la presencia de un evento El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) muy fuerte en el océano Pacífico ecuatorial y el debilitamiento del Vórtice Polar Ártico, favorecerá la ocurrencia en nuestro país de condiciones meteorológicas anómalas e inestables en el semestre noviembre 2026-abril 2027.

Para el período noviembre-enero se esperan precipitaciones cercanas a la media histórica en la provincia, mientras que para el trimestre febrero-abril los acumulados totales de lluvia deben ser superiores a los habituales.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, se prevé que las mínimas y las máximas estén por debajo del promedio, sobre todo entre los meses de enero a marzo.

Para la región del Caribe, uno de los efectos típicos de El Niño fuerte es la limitación o supresión de la actividad ciclónica en el Atlántico, como se ha venido observando durante esta temporada ciclónica.

Lo más crucial es otro detalle que no siempre se toma en cuenta: la modificación de los vientos en los niveles altos de la atmósfera, influye indirectamente en la trayectoria e intensidad de las incursiones de aire frío invernal.

Y sobre esto último echan luz los científicos cubanos Luis B. Lecha Estela y Edgardo Soler Torres en su Perspectiva biometeorológica. Según el estudio, es precisamente este evento de El Niño «muy fuerte» el que maximizará el impacto sobre el Vórtice Polar Ártico (VPA), favoreciendo su «elongación» o «ruptura» y dirigiendo el aire frío polar hacia América del Norte, para luego alcanzar Cuba.