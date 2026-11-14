Vuelto canción, Ruiseñor de los Puentes regresa a Matanzas

Ruiseñor de los Puentes, tema compuesto por Ofreidy Águila Cedeño, solista de Matanzas, deviene musical sello para la séptima entrega del concurso de interpretación vocal del mismo nombre, que regresará a esta ciudad entre los días 21 y 22 de noviembre.

El Teatro Sauto, Monumento Nacional, acogerá esta edición de 2026 del certamen nacido en el año 2001 y que contará con la presencia de la Banda Provincial de Conciertos de Matanzas, el Mariachi los Coyotes y la Compañía Novadanza, agrupaciones destacadas en la Atenas de Cuba.

Noslén González, subdirector provincial de Cultura, destacó que la vitalidad de este concurso expone el resultado del esfuerzo y el compromiso del Movimiento de Artistas Aficionados con el desarrollo cultural de su ciudad, y resulta hogar para el talento que habita en la urbe.

Nueve concursantes interpretarán temas popularizados de compositores nacionales e internacionales ante el jurado conformado por Tamara Lemas Fariñas, metodóloga de Música en el Centro Provincial de Casas de Cultura; Soraida Pita Molina, vocalista; Vicente Hernández Borgón, arreglista; Benjamín Rodríguez García, participante de la primera edición del concurso, y Orlando Pérez Casuso, trovador de Matanzas.

Con la firma del Código de Ética, y la interpretación de Aniubis Segura y el propio Ofreidy Águila Cedeño del estreno del tema distintivo, colmado de historia, matanceridad y experiencias vividas durante Ruiseñor de los Puentes, concluyó la conferencia de prensa acogida también por el Teatro Sauto.