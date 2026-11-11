Más de 700 mujeres matanceras se benefician con donativo de prótesis mamarias y prendas especiales

Un importante donativo de prótesis mamarias, prendas especiales y otros accesorios destinados a mujeres operadas de cáncer de mama fue recibido en la provincia como resultado de la cooperación entre el Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba y la Fundación Holandesa Prótesis de Mama para Alas por la Vida.

El envío solidario, recibido por el proyecto Amazonas de la Esperanza, beneficiará a más de 700 mujeres, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, autoestima, imagen corporal y bienestar integral, según informó la página oficial en Facebook del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez.

Entre los recursos donados se encuentran prótesis externas de silicona, sostenes especiales, ropa interior adaptada, prótesis postoperatorias, pelucas, trajes de baño diseñados para utilizar estos aditamentos, vestidos, camisas, pantalones, cojines para aliviar el dolor, materiales para estomas y diversos accesorios.

Esta contribución responde al propósito de brindar apoyo material y emocional a las mujeres que han atravesado una mastectomía, favorecer su autocuidado y acompañar su recuperación desde una perspectiva integral, alejada de los cánones estéticos tradicionales y centrada en el bienestar real de las pacientes.

La Fundación Prótesis de Mama para Alas por la Vida, presidida por Liny van der Heijden y Peter van der Heijden como tesorero, mantiene desde hace más de 18 años una labor de apoyo a las mujeres cubanas afectadas por el cáncer de mama. Su colaboración con el Proyecto Amazonas de la Esperanza constituye una alianza sostenida de cooperación y solidaridad que trasciende fronteras.

La llegada del donativo fue acompañada por estudiantes de Medicina, trabajadores de Servicios Generales, especialistas de la consulta multidisciplinaria y representantes del proyecto, quienes compartieron este momento de compromiso colectivo y ratificaron el acompañamiento que reciben las pacientes en el sistema de salud matancero.

El aporte de Quisicuaba y de la Fundación holandesa representa una valiosa contribución para las mujeres mastectomizadas de la provincia, al poner a su disposición recursos que favorecen su comodidad, autoestima y salud integral. Desde Matanzas, el agradecimiento se extiende a Liny, Peter, a la Fundación y a todas las personas e instituciones que hacen posible esta obra de profundo sentido humano. Porque, como destacan los especialistas, la solidaridad también se expresa en el cuidado, en el respeto a la dignidad y en el acompañamiento a cada mujer.