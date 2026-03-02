Bancos matanceros prestarán servicios con energías renovables

Al cierre del mes de marzo se prevé que las 16 sucursales del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) existentes en la provincia de Matanzas presten servicios a la población con energías renovables, según precisó a Girón Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec.

Desde el mes de enero se trabaja con mayor énfasis en el cambio de matriz energética en Bandec y ya se encuentran prestando servicios mediante paneles solares las sucursales de Colón, Cárdenas y Martí, cuyos trabajos se ejecutaron con el presupuesto destinado a inversiones de esta entidad bancaria. Las otras sucursales tienen asignado por el gobierno un kit para estos fines.

En estos momentos se instalan dichos módulos en la dirección provincial, donde están los servidores, lo cual garantizará la operatividad del resto de las sucursales de la provincia.

Por su parte, Belkis Plasencia Cruz, directora provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA), aseguró que también avanzan en la instalación de estos kits en sucursales y cajas de ahorro de Limonar, Varadero y Cárdenas, con el propósito de ofertar un servicio de calidad. Asimismo, enfatizó en las mejoras que se ejecutan en diferentes sedes de la provincia.

«BPA cuenta con 56 oficinas en la provincia, en este primer momento contarán con fuentes renovables de energía 20 de ellas. Se ubicarán, al menos, uno en cada municipio. De estos, 6 kits fueron obtenidos con inversiones de la institución y 14 de 2K, asignados por el gobierno», precisó Plasencia Cruz.

Debido a las mejoras que se desarrollan en las entidades bancarias para evitar que los prolongados cortes de electricidad no afecten la calidad de los servicios, se retoma el horario de atención a la población de 8 de la mañana a 3 de la tarde. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también