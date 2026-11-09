Postales Matanceras: Osado perro facilita captura de tiburón

Un hecho insólito relacionado con un perro y un tiburón, quizás algo exagerado y con visos de fabulación, aconteció el lunes 10 de septiembre de 1855, en la zona del astillero de José García, en la bahía matancera.

La prensa local refiere que ese día un hombre observó un enorme escualo que se dirigía hacia unos muchachos que se bañaban en el lugar y a tiempo los alertó. El tiburón se alejaba mar adentro, cuando unos carpinteros presentes en el astillero echaron al agua un perrito, que comenzó a ladrar tras el depredador, mientras otro can era preparado como cebo en un anzuelo. Al retornar el escualo tras el pequeño y osado cuadrúpedo, le lanzan la carnada y logran atraparlo.

El curioso suceso, unido a otros avistamientos y capturas, motivó una alerta de las autoridades a los bañistas yumurinos del ya lejano siglo XIX. (En coautoría con Eduardo Daniel González/Imagen: tomada de UnoTV/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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