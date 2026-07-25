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Ascienden a más de 20 oficiales de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Matanzas

Foto del avatar 25 de julio de 2026 0 comment
Ascienden a más de 20 oficiales de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Matanzas

En la mañana de hoy más de 20 oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias pertenecientes al Estado Mayor del Ejército Central, ascendieron a primeros oficiales y oficiales subalternos durante un acto político cultural ocurrido en la provincia.

La ceremonia, dedicada al 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes junto al Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, constituye una muestra de superación profesional y sentimental, al ser los familiares quienes imponen dichos grados.

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“Para mí no es solo un ascenso en grado sino en compromiso; es un orgullo como mujer, madre y revolucionaria de las fuerzas armadas. Además de formar parte de una institución donde sus miembros somos del pueblo y personas consagradas a la defensa de la Patria”, declaró con orgullo la Mayor, Annalie de Armas Álvarez.

También, durante la ceremonia, seis matanceros recibieron a manos del primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo el carné del Partido, debido a su trabajo, valores y superación política, acreditándolos como miembros de la organización.

Ascienden a más de 20 oficiales de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Matanzas

Asimismo, ocurrió la entrega de las medallas Calixto García y Combatiente Internacionalista de Primera Clase al Teniente Coronel Sander Padilla Gómez, por el cumplimiento del deber en misiones internacionalistas.

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La celebración contó con la presencia el miembro del Comité Central del Partido, Jefe del Ejército Central, General de División Raúl Cillar Kesseell, la gobernadora, Marieta Poey Zamora y el Jefe del Ministerio del Interior, Primer Coronel Gustavo Díaz Villalobos.

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Con una gala cultural integrada por los solistas Manolito Alvariño, Tais Roca Álvarez y la música de la emblemática agrupación yumurina Nuestra América finalizó el acto de condecoraciones y ascensos.

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Sobre el autor: Beatriz Mendoza Triana

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