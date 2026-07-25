Equipo Cuba a los Centroamericanos: entre lo necesario y lo técnico

A menudo, cuando se anuncia un equipo Cuba de béisbol a cualquier certamen, se pondera que los atletas que engrosan la nómina final son los que más cumplen con los criterios técnicos para poner en funcionamiento la estrategia del manager en el evento.

Este aspecto permite a los directivos incluir atletas que de cara al público no cumplen función aparente dentro de la novena, pero en lo concerniente a la idea de juego que tienen preconcebida los directores, serían actores secundarios o piezas para una situación puntual.

Analizando los 24 peloteros seleccionados para el certamen, la nómina quedó conformada por tres receptores, seis jugadores de cuadro, cuatro jardineros y 11 lanzadores.

Y muchos se preguntarán que por qué digo que tres receptores y no dos, como se ha hecho cotidiano en los últimos años; simplemente, aunque muchos analistas y colegas del medio hayan colocado al santiaguero Harold Vázquez como jugador de infield, el joven donde más se desempeña es en la receptoría.

Ojo, no estoy queriendo decir que no sea versátil porque también lo he visto jugar la inicial, pero a priori no le veo un puesto claro dentro de la alineación. Dando por sentado que, como en los últimos años, el matancero Andrys Pérez será el titular de la posición y su segundo sería el artemiseño Andy Cosme, para defender o para un cambio de corredor en determinado momento, a Harold Vázquez se le reducen mucho las posibilidades de jugar.

Otra de las posiciones que me genera dudas es la primera almohadilla; con la presencia de Yoel Yanqui en el equipo, debe ser la variante a utilizar en esa posición cuando no esté como designado. También está la posibilidad del holguinero Yasiel González, que en caso de necesidad extrema también puede jugar esa ubicación, a pesar de que la improvisación en su momento nos ha costado.

El resto del abanico está bien cubierto con jugadores que pueden moverse por todo el cuadro, como Luis Vicente Mateo, Yulieski Remón, Tailon Sánchez y Jeison Martínez, dándole una amalgama de posibilidades al estratega cubano Germán Mesa.

A diferencia de anteriores certámenes donde no se ha llevado un tercera base natural, en esta oportunidad la dirección antillana le dió la posibilidad al antesalista tunero Henry Quintero, hombre de buena defensa, y a la ofensiva responde en momentos de presión.Otros aspectos a elogiar del subcampeón de la Liga Élite con los Leñadores de Las Tunas es su capacidad de impulsar carreras y su bateo de largometraje, sin ser un slugger, conecta muy buenos batazos.

Otro aspecto donde, a mi entender se queda cojo el equipo, es en los jardines, si bien es cierto que llevan cuatro jugadores con condiciones más que de sobra para hacer un buen papel la experiencia del pasado Clásico Mundial de Béisbol demostró que con solo esas variantes las alternativas escasean, lo que obliga a dejar muchas veces jugando a peloteros que atraviesan por un mal momento.

A diferencia de certámenes anteriores el staff de serpentineros está compuesto de manera integra por derechos y también se escogieron a los que viven un mejor presente y momento deportivo, aparejando el criterio de selección a como se lleva en el béisbol moderno.

La estrategia es clara, ganar ante los rivales de menor cartel y batirse con Puerto Rico y con los anfitriones para poder aspirar a un título tan deseado como necesario, para un poco lavar la imagen del béisbol cubano de los últimos eventos internacionales.