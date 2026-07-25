Reconocen a entidades destacadas de la provincia de Matanzas

Reconocer a quienes durante el año han contribuido con su esfuerzo a que la provincia de Matanzas resultara destacada en la emulación nacional por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes fue el propósito de la gala artística celebrada esta tarde en la emblemática Sala de Conciertos José White de la ciudad de Matanzas.

Durante la ceremonia fueron reconocidas varias entidades, empresas, instituciones, organismos, trabajadores del sector no estatal, proyectos de desarrollo local, que, a veces, desde el anonimato sostienen la producción, los servicios y la esfera institucional e hicieron posible resultados económicos, políticos y sociales.

De manos de las principales autoridades de la provincia, y encabezados por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio y la gobernadora Marieta Poey Zamora, recibieron los reconocimientos representantes del transporte, la agricultura, la construcción, la salud pública, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación social, del sector energético, la fiscalía, los tribunales, el Citma, servicios fúnebres, mipymes, entre otras empresas, asociaciones y organizaciones.

Destacar el esfuerzo, la constancia y la dedicación de quienes sostienen a diario a la provincia en un escenario complejo como el que vive el país significa también la responsabilidad de continuar enfrentando con inmediatez y compromiso las dificultades que enfrenta hoy el pueblo matancero.