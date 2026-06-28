Mundial 2026: Argelia y Austria sobreviven, mientras la RD del Congo hace historia

La fase de grupos del Mundial 2026 finalizó con una jornada donde la estrategia claudicó ante el instinto de supervivencia, confirmando que en el fútbol de élite los partidos no terminan hasta el pitido final. Argelia y Austria sellaron su pase a las eliminatorias tras un empate de proporciones dramáticas, mientras que la República Democrática del Congo firmó una clasificación sin precedentes.

El desenlace del Grupo J se tradujo en un intercambio de golpes sin cuartel. Argelinos y austríacos firmaron un 3-3 que certificó el avance de ambos, cerrando su participación en esta fase con cuatro unidades. El combinado europeo exhibió verticalidad y castigó a través de Marko Arnautović a los 28 minutos y Marcel Sabitzer a los 55′. Sin embargo, Argelia, que llevó la iniciativa del juego con un 60% de posesión y una precisión de pases del 94%, encontró oxígeno en el tanto de R. Belghali, justo antes del descanso (45′) y en la jerarquía de Riyad Mahrez, quien igualó las acciones al 60′.

El clímax del encuentro se reservó para el tiempo añadido; Mahrez parecía sentenciar la victoria norteafricana en el 90+3′, pero cuando el partido agonizaba, Saša Kalajdžić rescató el empate definitivo para Austria en el 90+6′.

La hoja de ruta de estas dos selecciones refleja similitud. Ambas sufrieron la superioridad de Argentina en sus cruces previos —los austríacos cayeron 2-0 y los argelinos 3-0—, pero supieron recomponerse sumando triunfos vitales ante Jordania. De cara a los dieciseisavos de final, el reto es mayúsculo. El cuadro argelino, clasificado como segundo de grupo, medirá fuerzas con Suiza; por su parte, Austria avanza como tercera y deberá ajustar su línea defensiva para hacer frente a la favorita España.

Por otro lado, la actividad del Grupo K dejó otro logro para el fútbol africano con la clasificación de la República Democrática del Congo. Conscientes de que solo la victoria prolongaría su estancia en el torneo, los congoleños remontaron un tempranero gol del uzbeko E. Shomurodov (10′) para acabar imponiéndose por 3-1. El trámite fue un monólogo absoluto; la RD del Congo asfixió a su rival registrando 19 remates totales frente a los pírricos 3 de los asiáticos. Yoane Wissa lideró la ofensiva con un doblete (marcando de penal al 68′ y cerrando la cuenta en el 90+1′), secundado por la diana de Fiston Kalala Mayele a los 78 minutos.

El pase a las rondas eliminatorias como terceros de grupo, con cuatro puntos, es el premio a la consistencia. Los «Leopardos» demostraron ser un bloque sumamente incómodo desde el inicio del certamen, arrancando un valioso empate 1-1 ante Portugal y cediendo por la mínima (1-0) ante el volumen de juego de Colombia. Su próximo obstáculo será la selección de Inglaterra en dieciseisavos. Si bien el conjunto británico parte con la etiqueta de favorito, la RD del Congo desembarcará en el césped sin la presión de los focos y avalada como una de las grandes revelaciones de este Mundial. (Por Diego Riera, estudiante de Periodismo)

Albiceleste con paso perfecto

Argentina cerró la fase de grupos con otra actuación convincente al vencer 3-0 a Jordania y mantener su paso perfecto en la Copa Mundial. Ya clasificada para los dieciseisavos de final, la selección dirigida por Lionel Scaloni dominó el encuentro de principio a fin, con amplia posesión del balón y control del ritmo de juego.

La Albiceleste encaminó la victoria con un preciso tiro libre de Giovani Lo Celso y un penal convertido por Lautaro Martínez. Con la ventaja en el marcador, el conjunto sudamericano administró el partido sin sobresaltos y confirmó su condición de candidato al título.

La gran ovación de la noche llegó en los minutos finales con el ingreso de Lionel Messi desde el banco. El capitán argentino desató el entusiasmo de los aficionados y coronó la goleada con un magistral cobro de tiro libre, ampliando su histórica cifra goleadora en Copas del Mundo.

El tanto también le permitió establecer un nuevo récord. Messi se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial, otra marca que refuerza el legado del capitán argentino, quien continúa escribiendo páginas memorables en la recta final de su carrera internacional.

El próximo desafío de la campeona será frente a Cabo Verde, selección que ha causado sensación y ganado el corazón de los seguidores del más universal de los deportes. (Por: Maxdiel Fernández Padrón)

La Inglaterra de Tuchel avanza de ronda como líder de grupo

El conjunto de Inglaterra dirigido por Thomas Tuchel avanzó la víspera a la ronda de eliminación directa como puntera del grupo L de la Copa Mundial de Fútbol.

La controversial selección inglesa derrotó en la fecha del adiós clasificatorio al equipo Panamá con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

En la primera mitad del encuentro, pese a la abismal diferencia de calidad y nivel individual entre ambos planteles, ninguna pudo romper el empate a ceros con el que marcharon al entretiempo.

Ya en la segunda parte, el mediapunta del Real Madrid inauguró el marcador con disparo de zurda luego de un centro al área del atacante Bukayo Saka.

Sin llegar a demostrar toda su calidad, la selección de los tres leones volvió a marcar al 69, por intermedio de Harry Kane, quien con su anotación se transformó en el jugador inglés con más goles en mundiales, con 11.

En la jugada, la asistencia le correspondió a Bellingham, quien a la postre alcanzó al jugador más valioso de un encuentro donde los dirigidos por Tuchel se mostraron espesos sobre el terreno.

En el encuentro de cierre del apartado L entre Croacia y Ghana, los balcánicos lograron adjudicarse una plaza en la siguiente fase luego de dominar el compromiso dos goles por uno.

Al minuto 31, la combinación Mateo Kovacic y Petar Sucic fructificó en la primera anotación del encuentro para los croatas con un potente disparo de Sucic desde la frontal del área que hizo estéril la estirada del guardameta Benjamin Asare.

Derrick Luckassen igualó el compromiso para Ghana al 73, mientras Nikola Vlasic marcó el segundo y definitivo para Croacia diez minutos después con una asistencia del veterano Luka Modric.

En la fase de eliminación directa, Croacia jugará frente a Portugal en uno de los encuentros más atractivos y complejos de esta instancia, con los lusos como favoritos, pero con la experiencia de los croatas al acecho.