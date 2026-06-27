Una Bélgica con duda elimina a Nueva Zelanda y clasifica primera de grupo

La selección de Bélgica doblegó a su similar de Nueva Zelanda en la fecha del adiós clasificatorio del grupo G de la Copa Mundial de Fútbol.

El conjunto belga, luego de dos empates consecutivos ante Egipto e Irán, dominó de manera contundente su enfrentamiento ante Nueva Zelanda con una goleada de 5 a 1.

Leandro Trossard inauguró el marcador al minuto 28 del partido con un remate de derecha cerca del palo luego de un saque de esquina.

Al 39, Bélgica tuvo la posibilidad de ampliar el marcador por intermedio de Jeremy Doku, pero su remate se fue alto y desviado.

En la segunda mitad, los Diablos Rojos continuaron con su asedio a la portería neozelandesa, logrando capitalizar cuatro dianas para convertir el resultado en goleada.Trossard de nueva cuenta al minuto 50, Kevin de Bruyne al 66, Romelu Lukaku al 86 y Alexis Saelemaekers al 90+4 fueron los autores de los goles belgas, mientras Elijah Just firmó el de la honra para Nueva Zelanda.

Con el resultado, los dirigidos por Rudi García encabezaron el grupo con cinco puntos, la misma cantidad que Egipto, ocupante del segundo puesto por diferencia de goles.

En la tercera posición quedó el seleccionado iraní, que con tres unidades tiene complicado alcanzar un puesto entre las ocho mejores terceras de la fase clasificatoria, para acceder a los enfrentamientos de muerte súbita.