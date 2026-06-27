Jornada de luces y sombras para los matanceros en Liga Élite de béisbol

Los jugadores matanceros que actúan como refuerzos en la etapa de play-off de la Liga Élite del Béisbol cubano vivieron una jornada de luces y sombras en cuanto a rendimiento deportivo.

Eduardo Blanco continuó su buen momento con los industriales, a pesar de volver a partir desde la banca. El espigado pelotero consiguió dos indiscutibles en tres oportunidades al bate para contribuir al triunfo de los felinos de 15 carreras por 9 frente a los Huracanes de Mayabeque.

El tren, como le apodan al talentoso jardinero yumurino, entró en sustitución de Jhonatan Brindon y, además de sus dos inatrapables, anotó una carrera.Uno que vivió una jornada discreta en materia ofensiva fue el receptor Andrys Pérez, quien solo pudo ligar un hit en cinco veces oficiales al bate. El máscara de la selección nacional recibió una base por bolas y remolcó una anotación para la causa de los giraldillos.

Como de costumbre, la defensa Andrys se mostró inmaculada, guiando el pitcheo capitalino a lo largo de las nueve entradas del desafío.

En el quinto partido de la otra semifinal entre Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín, José Amaury Noroña vivió una jornada discreta, luego de batear de 5-1 con un doble, par de ponches y una carrera impulsada.

La semifinal oriental favorece tres victorias por dos a los Leñadores tuneros, mientras que en el occidente, los Leones de Industriales dominan el pulso con tres triunfos en igual número de presentaciones.

En caso de clasificar ambas novenas a la gran final de la lid veraniega, los tres jugadores yumurinos tendrán la posibilidad de consagrarse bicampeones en este año, luego de conseguir el título con Matanzas en la 64.ª edición de la Serie Nacional.