UNE prevé este domingo afectación de 2150 MW durante pico nocturno

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2135 MW a las 21:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4959 MWh, con 745 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 980 MW, la demanda 2650 MW con 1710 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW.

Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 298 MW.Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 980 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 2120 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2150 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)

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