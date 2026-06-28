Pequeños matanceros brillan en el Capablanca 2026 con plata y bronce en categoría sub-8

La provincia de Matanzas tuvo una destacada actuación en la 59 edición del Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memoriam, celebrado en el Hotel Nacional, en La Habana del 15 al 24 de junio de 2026, con dos jóvenes promesas del juego ciencia subiendo al podio en la categoría sub-8.

Martha García Pérez y Mateo González Fundora, ambos de la categoría sub-8, obtuvieron las medallas de plata y bronce, respectivamente, en un evento que reunió a 174 niños y niñas de todo el país, distribuidos en las categorías sub-8 (21 participantes), sub-12 (82) y sub-16 (71).

El campeón en la categoría sub-8 fue el ruso Vsevolod Max Lushnikov, quien logró una actuación perfecta con ocho victorias en igual cantidad de partidas. Tras él se ubicaron los dos pequeños matanceros, que con apenas siete años demostraron un nivel de juego que sorprendió, incluso, a su propio entrenador.

Adolfo Ernesto García Nieto, padre de Martha, segundo lugar y medalla de plata, reconoció el esfuerzo detrás del resultado: «ha sido un logro muy grande, este resultado de la niña es gracias a su sacrificio con solo siete años, también de nosotros, los padres, en la organización, en sacrificar el tiempo para dedicárselo a ella y, bueno, igualmente al tesón de su entrenador, que también fue clave en el mismo.

“Fueron jornadas muy intensas, muy intensas, en el Capablanca, de mucha tensión, la competencia muy pareja. Cada vez que entraba a su partida de ajedrez me imaginaba como si estuviera en el salón de parto esperando que me trajeran la noticia del nacimiento de la niña. Fue una experiencia muy bonita, que esperemos se repita», agregó el padre.

Yanara Fundora Jiménez, madre de Mateo González Fundora, tercer lugar y medalla de bronce, expresó: “es una victoria muy grande, porque de 21 participantes el niño obtuvo cuarto lugar, y por género, el tercero. Eso muestra la gran preparación, el buen entrenamiento que ha tenido a lo largo de este tiempo, porque ha sido aproximadamente un año entrenando, que es lo que lleva el niño en el deporte, siendo importante el apoyo de la familia”.

Niovaldo F. Portela Suárez, profesor entrenador de la Academia José Raúl Capablanca en la urbe yumurina, confesó su sorpresa ante los resultados de sus dos alumnos en su primera participación en el torneo más prestigioso del ajedrez cubano.

“Para mí es un privilegio que ambos hayan sido medallistas en el Torneo Capablanca. Yo inicié con ellos un trabajo desde cero, en el que sabían mover las piezas, pero desconocían la técnica. Tuve que emplear tiempo, esfuerzo, sacrificio, ponerle corazón, como decimos los cubanos, para poder trabajar con ellos”, declaró Portela Suárez.

“Tanto Martica como Mateo son categoría sub-8, y alcanzaron un nivel prominente porque fueron campeones municipales y después provinciales. Esto me llenó de alegría, pero realmente no esperaba nunca que en el Capablanca llegaran a obtener alguna medalla, porque yo los veía en lugares como sexto, séptimo, u octavo, y estaba conforme con eso, porque haciendo ese trabajo en su primer torneo era un resultado meritorio. Sin embargo, para mí fue una sorpresa, pero una sorpresa que me llenó de mucha satisfacción, mucha alegría”, agregó el entrenador.

“Me dio gran placer saber que tenía dos niños que realmente son unos talentos, un talento innato que hay que explotar. El trabajo futuro con ellos es seguir, proyectar un trabajo más profundo, en el sentido ya de entrar en lo que es la táctica, la estrategia, la simplificación, los cambios de piezas. Trabajar en todo lo que tiene que ver con fortalecer su juego, porque ya tienen un nivel más profundo. Ser medallistas en un Capablanca y obtener medallas de plata y de bronce, da mucho de qué hablar”, concluyó.

La 59 edición del Capablanca in Memoriam estuvo dedicada a los 60 años de la celebración en Cuba de la Olimpiada Internacional de Ajedrez de 1966. En la categoría Abierto, el Gran Maestro cubano Dylan Berdayes revalidó su corona con siete puntos de nueve posibles, cerrando de manera invicta, mientras que en las categorías infantiles también hubo protagonismo local, ya que el guantanamero Erick Ravelo se consagró en sub-16 y el capitalino Alberto García ganó en sub-12.

Previo al torneo, los pequeños matanceros habían sido noticia en la provincia, ya que el Telecentro TV Yumurí reseñó que Martica y Mateo, campeones provinciales en la categoría sub-8 «van ahora por una actuación más exigente. Tras semanas de diario e intenso entrenamiento los alumnos de la sala José Raúl Capablanca son parcos de palabras, aunque de armas tomar frente al tablero”.

Con estos resultados, Matanzas confirma su condición de cantera del ajedrez cubano y proyecta un futuro prometedor para dos pequeños que ya saben lo que es subir a un podio en la mayor fiesta del juego ciencia en el país.