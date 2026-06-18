El Mundial de las sorpresas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió otra jornada intensa, marcada por goles, récords individuales y resultados que mantienen abiertas las aspiraciones de varias selecciones en la fase de grupos.

Uno de los encuentros más esperados del día concluyó con empate 1-1 entre Portugal y el Congo. El conjunto africano volvió a mostrar solidez competitiva frente a una de las selecciones favoritas del certamen, mientras que los portugueses, de manera decepcionante, dejaron escapar dos puntos importantes en la lucha por el liderazgo de su grupo.

La actuación más destacada de la fecha llegó con el triunfo de Inglaterra de 4-2 sobre Croacia. Los ingleses aprovecharon sus oportunidades ofensivas y encontraron en Harry Kane a su principal referente para asegurar una victoria que los acerca a la siguiente ronda.

Kane firmó uno de los momentos históricos de la jornada, al convertir de penal y alcanzar nueve goles en Copas del Mundo, cifra conseguida en apenas 12 partidos. Con ese registro superó a Cristiano Ronaldo, Neymar Júnior y Diego Armando Maradona, todos con ocho anotaciones mundialistas.

El capitán inglés también amplió su condición de máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales y continúa acercándose a los principales artilleros del torneo.

Por su parte, Colombia debutó con éxito al imponerse 3-1 a Uzbekistán en un encuentro donde mostró eficacia ofensiva y control en los momentos decisivos del partido.

La gran figura del conjunto sudamericano fue Luis Díaz. El atacante marcó un gol y aportó una asistencia para convertirse en el primer futbolista colombiano que registra ambas acciones en su estreno mundialista desde que existen registros detallados, al menos desde 1966.

El resultado coloca a Colombia en una posición favorable dentro de su grupo y confirma el peso de Díaz como uno de los jugadores llamados a liderar las aspiraciones cafeteras en esta Copa del Mundo.

Con récords, actuaciones individuales de alto nivel y grupos cada vez más disputados, el Mundial 2026 continúa ofreciendo jornadas de gran atractivo para los aficionados al fútbol. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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