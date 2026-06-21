Japón aplastante frente a Túnez

Japón firmó una de las actuaciones más contundentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar con autoridad a Túnez y confirmar su clasificación, en un partido que además quedó marcado por un hecho histórico para el fútbol asiático.

La selección nipona mostró una notable efectividad ofensiva y se convirtió en la primera nación de Asia capaz de marcar cuatro goles en un encuentro mundialista, un registro que refuerza el crecimiento competitivo del fútbol de ese continente en los últimos años.

Desde los primeros minutos, Japón impuso su ritmo de juego, aprovechó los espacios y castigó cada error defensivo de un rival que nunca encontró respuestas para contener el poderío ofensivo de los asiáticos.

La derrota tuvo consecuencias inmediatas para Túnez, que quedó eliminada del torneo pese al estreno del experimentado entrenador francés Hervé Renard, quien asumió el mando con la misión de cambiar el rumbo del equipo, pero no pudo evitar una salida temprana de la competición.

El encuentro también pasó a la historia por convertirse en el partido número 1000 disputado en las Copas del Mundo, una cifra simbólica que añade un valor especial a una jornada cargada de acontecimientos relevantes.

Con este resultado, Japón envía un mensaje claro al resto de los aspirantes al título y confirma que está preparada para competir al más alto nivel en la cita futbolística más importante del planeta.

Lea también