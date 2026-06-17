Intensifican campaña de abatización trabajadores de la Salud en Alacranes

Los trabajadores del policlínico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, en el poblado de Alacranes, desarrollan una campaña de abatización con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica y proteger la salud de los pobladores.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsan los directivos de las batas blancas en el municipio ante la actual temporada de verano y los incrementos de síndromes febriles y enfermedades transmitidas por vectores. Médicos, enfermeros, técnicos y personal de apoyo participan activamente en estas labores comunitarias. Las pesquisas se realizan casa por casa para identificar de manera oportuna posibles casos sospechosos.

De acuerdo con Yusbel Pita Marrero, director de la institución existe un fuerte compromiso de los trabajadores con el bienestar de los pobladores del territorio. El directivo destacó que los profesionales de la Salud desarrollan una extrema labor que permite detectar síntomas relacionados con arbovirosis y otras afecciones que requieren seguimiento médico.

«El propósito consiste en llegar a cada familia y evaluar su estado de salud. Esta estrategia contribuye a mantener el control epidemiológico en la localidad», recalcó.

Pita Marrero explicó que solo permanecen en sus puestos aquellos trabajadores indispensables para garantizar la asistencia médica a la población. «El cuerpo de guardia continúa prestando servicios de manera ininterrumpida. De esta forma, quienes acudan a la institución reciben la atención requerida en cualquier momento».

La medida permite combinar las labores comunitarias con la prestación de servicios médicos esenciales. A pesar de las dificultades que enfrenta el sector, nuestros profesionales mantienen su compromiso con la población. El esfuerzo colectivo demuestra la voluntad de no descuidar ningún frente de trabajo. Las autoridades de salud consideran que la prevención constituye una herramienta fundamental en aras de evitar complicaciones.

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