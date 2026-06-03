Ante las dificultades, alternativas en el sector educacional en Unión de Reyes

Con el objetivo de garantizar la culminación del curso escolar trabajadores de la Dirección General de Educación en Unión de Reyes implementaron diversas alternativas, a pesar de las limitaciones económicas y materiales que enfrenta el país, así explicó la directora en el municipio, Yisel Ordoñez Zamora, quien destacó la aplicación de medidas derivadas del proceso de descentralización y la flexibilidad adoptada en el sistema de evaluación.

Entre las principales acciones desarrolladas se encuentra el control sistemático de los estudiantes y las modificaciones en el Sistema de Evaluación según la Resolución 238. Esto permite ofrecer mayores oportunidades a los educandos en cada nivel de enseñanza. Las medidas contribuyen al cierre satisfactorio del período lectivo y favorecen la continuidad de estudios de los alumnos.

Las actividades de culminación del curso escolar, así como las graduaciones de los grados terminales, están previstas para los días 23 y 24 de junio, respectivamente. No obstante, las instituciones educativas permanecerán abiertas hasta el 15 de julio, con el propósito de brindar atención diferenciada a los estudiantes con mayores dificultades académicas y completar los procesos organizativos propios del cierre del curso.

De cara al próximo curso escolar, priorizarán una entrega pedagógica más detallada que permita atender de manera efectiva las particularidades de cada alumno a partir de septiembre.

Ordoñez Zamora subrayó que los educadores unionenses mantienen el compromiso de continuar defendiendo la obra educacional de la Revolución, inspirados en el pensamiento de Fidel Castro Ruz cuando expresó que «sin educación no hay Revolución posible».

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