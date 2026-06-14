De Matanzas

Matanceros evocan legado de Maceo y el Che

Foto del avatar 14 de junio de 2026 0 comment
Matanceros evocan legado de Maceo y el Che

«En momentos donde el cerco económico criminal del imperialismo norteamericano se recrudece, e intenta asfixiar a los cubanos con una infame lista de medidas coercitivas unilaterales nos acompaña la resistencia heroica, el legado de justeza y compromiso de quien defendiera en Los Mangos de Baraguá la verdadera independencia y del Che, que supo batirse en las contiendas y sembrar en nosotros la idea del hombre nuevo», expresó Amanda Hernández Bofill, presidenta de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media.

Matanceros evocan legado de Maceo y el Che

Con los primeros rayos del sol, en el Parque Che Guevara, de la ciudad de Matanzas, los yumurinos recordaron el legado de Antonio Maceo y Ernesto Guevara de la Serna, cuyos natalicios coinciden en una misma fecha: el 14 de junio.

Matanceros evocan legado de Maceo y el Che

En esta ocasión se le rinde homenaje a los aniversarios 181 y 98 de Maceo y el Che, respectivamente, grandes líderes de la historia cubana, de cuyo pensamiento e hidalguía bebemos aún las nuevas generaciones.

Matanceros evocan legado de Maceo y el Che

Durante la cita y como muestra de la continuidad de la obra de la Revolución, jóvenes estudiantes y trabajadores recibieron el carné que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas.Presidieron el acto el primer secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora, así como representantes de las organizaciones de masas en el territorio.

Matanceros evocan legado de Maceo y el Che

Aunque Maceo y el Che nacieron en épocas distintas, ambos compartieron el mismo fervor de combate, entrega y sacrificio por la emancipación y la equidad social.

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Sobre el autor: Jessica Acevedo Alfonso

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