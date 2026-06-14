Matanceros evocan legado de Maceo y el Che

«En momentos donde el cerco económico criminal del imperialismo norteamericano se recrudece, e intenta asfixiar a los cubanos con una infame lista de medidas coercitivas unilaterales nos acompaña la resistencia heroica, el legado de justeza y compromiso de quien defendiera en Los Mangos de Baraguá la verdadera independencia y del Che, que supo batirse en las contiendas y sembrar en nosotros la idea del hombre nuevo», expresó Amanda Hernández Bofill, presidenta de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media.

Con los primeros rayos del sol, en el Parque Che Guevara, de la ciudad de Matanzas, los yumurinos recordaron el legado de Antonio Maceo y Ernesto Guevara de la Serna, cuyos natalicios coinciden en una misma fecha: el 14 de junio.

En esta ocasión se le rinde homenaje a los aniversarios 181 y 98 de Maceo y el Che, respectivamente, grandes líderes de la historia cubana, de cuyo pensamiento e hidalguía bebemos aún las nuevas generaciones.

Durante la cita y como muestra de la continuidad de la obra de la Revolución, jóvenes estudiantes y trabajadores recibieron el carné que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas.Presidieron el acto el primer secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora, así como representantes de las organizaciones de masas en el territorio.

Aunque Maceo y el Che nacieron en épocas distintas, ambos compartieron el mismo fervor de combate, entrega y sacrificio por la emancipación y la equidad social.