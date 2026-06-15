Postales Matanceras: Enormes escualos en el San Juan

En el siglo XIX resultaba algo común la entrada de tiburones hacía el interior del yumurino río San Juan. Por esa razón, la Guardia Civil requería a los asiáticos, que trabajaban en condiciones de semiesclavitud, en los muelles de Pueblo Nuevo, y que al concluir la jornada laboral se refrescaban en las aguas de esa artería fluvial.

Años después, en abril de 1924, el diario local El Imparcial, alertaba sobre la presencia de tres grandes ejemplares, que se habían adentrado río arriba, hasta la zona del matadero, atraídos por la sangre y las vísceras de los animales ahí sacrificados, que iban a parar al cauce fluvial. Se alertaba a los padres para que no permitieran el baño de sus hijos en el lugar, y se solicitaba a la policía, que tomara cartas en el asunto, para impedir el baño en las entonces peligrosas aguas.

Para la década de 1990 se reportaban esporádicas entradas de escualos hacia el interior del San Juan; y en el año 2001, este redactor fue testigo de la captura, próximo al puente Sánchez Figueras, de una pequeña cornuda o tiburón martillo. (Ilustración: Tomada de Internet)

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