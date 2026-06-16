Matanzas: finaliza estudios IV generación del Colegio de Periodismo

Elegiría al mejor oficio del mundo siempre, por encima de los retos y las dificultades, sostuvo hoy Amanda Hernández Boffil, egresada de la IV Generación del Colegio Universitario de Periodismo, tras culminar esta experiencia en el calor de la Universidad de Matanzas.

Esta mañana cinco jóvenes guiados por la pasión y el compromiso con la tarea de reflejar desde las líneas a la sociedad cubana de estos tiempos, finalizaron la iniciativa que suma, a partir de hoy, cuatro generaciones de muchachos decididos a continuar su formación como periodistas en las aulas de la casa de altos estudios de Matanzas.

Tras concluir la etapa de colegio universitario, los futuros estudiantes de la carrera de Periodismo transitarán durante un año por el Servicio Militar Activo, y posteriormente comenzarán su formación profesional en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Hernández Boffil señaló que vencer esta etapa supone un culto al esfuerzo diario, a las metas de una joven que depositó entrega en cada paso, así como sinónimo de sueños cumplidos y de un camino por andar que apenas inicia.

Ariadna Machín Quintana, integrante de la IV Generación de la oportunidad que buscar acercar a los aspirantes a la carrera de Periodismo y sembrar en ellos el amor por la profesión, refirió que esta meta constituye un triunfo dibujado de perseverancia y representa la satisfacción de dar lo mejor desde septiembre último.

Para mí el periodismo resulta una herramienta para comunicar, aportar y ayudar a construir una sociedad mejor desde el trabajo diario, la dedicación y el esmero depositado también durante el duodécimo grado, vivido desde el campus universitario.

Según la página en Facebook de la Universidad de Matanzas, los egresados del IV Colegio de Periodismo manifestaron su deseo de validar la prensa como una trinchera de la Revolución y reafirmaron la certeza de empuñar las armas, si fuera necesario, para cuidar las raíces de donde germinan las ideas de la patria.