Un Mundial sui géneris

Pocas horas faltan para que el pitazo inicial ponga a rodar la esférica más esperada en el mundo del balompié, pues se abrirán las puertas a la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se anuncia intenso desde varios puntos de vista.

La competición estará respaldada por un gran número de partidos: 104 para ser exactos, 40 más que en la última edición, y 48 selecciones, 16 más que en Qatar.

Los equipos estarán agrupados en 12 llaves y se ha añadido una ronda eliminatoria adicional de dieciseisavos de final.

Los encuentros tendrán lugar en 16 ciudades de tres países: Canadá, México y Estados Unidos, sitios donde ya se respira el ambiente futbolero que se contagia, incluso, a los menos fanáticos de ese deporte.

Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio el mundo se paralizará alrededor de un mismo objetivo, ver a tu equipo preferido alzar la Copa y, por supuesto, despedir a varios de los mejores jugadores de los últimos tiempos.

En el grupo A estarán México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. En el B militarán Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. Para el C quedaron Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Mientras en el D se medirán Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. En el E se enfrentarán Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Por su parte, el F cuenta con Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

En la llave G estarán compitiendo Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Para el H tenemos a España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Los integrantes del grupo I son Francia, Senegal, Irak y Noruega.

En el J se verán las caras Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Para el K tenemos a Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Finalmente en el grupo L se medirán Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El partido inaugural se efectuará en la Ciudad de México el día 11, cuando los anfitriones reciban a Sudáfrica en el estadio de la capital azteca, que se convertirá en el único escenario de la historia en ser utilizado en tres torneos diferentes de la FIFA. No obstante, el evento tendrá tres ceremonias de inauguración, una por cada país anfitrión.

Lea también