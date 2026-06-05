La Sonora Matancera en el tocadisco-ciudad

Suena un bolero en una tocadisco-ciudad. Lento como el tránsito de la Luna por el cielo, profunda como la plata en el pecho de los amantes, cubano como el punto medio entre el gozo y el dolor. Se oye el ritmo inconfundible de la Sonora Matancera.

La memoria musical de un pueblo es como un disco de acetato; gira y gira y siempre regresa. Puedes coleccionarlos; sin embargo, si no te tomas el tiempo de escucharlo no te sirve de nada. Bajo este principio, se realizó el 3 y 4 de junio el primer Encuentro Internacional Sonora Matancera: Leyenda y Patrimonio.

Auspiciado por la Oficina del Conservador durante dos días se celebró el legado de la orquesta. Aunque en estos momentos se encuentre desintegrada, su impronta musical forma parte de la banda sonora, de las melodías incididentales de la urbe, de Cuba y de América Latina.

En las palabras inaugurales Leonel Pérez Orozco, conservador de la ciudad de Matanzas, recalcó que el encuentro busca rendirle homenaje al patrimonio de la Sonora, porque su legado aún se mantiene en pie.

En aras de este reconocimiento, de este desterrar de los olvidos y silencios, se desarrollaron varias actividades: conferencias sobre la impronta de la agrupación, tanto dentro como fuera de Cuba, las cuales abordaron cuestiones como el paso de la banda por México y Colombia, sus diferentes compositores o la elegancia y el vestuario dentro de su labor.

Según el licenciado Juan Francisco González, el grupo, después de efectuar una exitosa carrera, primero en Matanzas y luego en La Habana por contratos de trabajo se movieron hacia México, Estados Unidos y Colombia. No regresarían a la Isla; pero sus orígenes y su esencia siempre estarían aquí.

Por ello no sorprende que participaran en la iniciativa, seguidores de la Sonora de la tierra del ballenato y la de los mariachis. Especial relevancia tomó la presencia de la Corporación Cultural Club Sonora Matancera de Medellín, a quien se congratuló por sus 50 años de creada.

El coleccionista y promotor Arturo Yánez, explicó que: «La Sonora ha trascendido fronteras por décadas. Debemos seguir cultivando esa música que le gustó a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros mismos. Tal vez, no haya sido la mejor orquesta, pero sí la que supo ganarse el corazón de América Latina».

En medio de estas festividades se estrenó la Sonora Juvenil, dirigida por el maestro Bruno Villalonga, una agrupación compuesta por niños y adolescentes de los diferentes niveles de la enseñanza artística. Fue una continuidad de generaciones, la canción siguiente; todo lo que podemos hacer para que el silencio no se prolongue.

A la vez, se promocionó la edición limitada de Ron Yucayo, Sonora Universal, mezcla especial de azúcares y amargores y potencias para recordar, a través del paladar y la garganta, el sabor del grupo.

También se hizo hincapié en la relación entre la Sonora y la Lira Matancera. Esta última, no tan exitosa como la primera si de repercusión hablamos; mas, compartieron escenario y con el tiempo han tratado de mantener vivo su recuerdo dentro de la escena musical y tradicional local. Incluso, con un concierto suyo en la Sala de Conciertos José White, concluyó el evento.

Quizás, parte de la trayectoria de la Sonora no haya transcurrido en Matanzas; pero mantuvo el espíritu lúdico, emocional, hedonista propio del pentagrama cubano, además de cuestiones en el aspecto formal de ritmos y melodías. No podemos permitirnos renunciar a parte de nuestros referentes, de nuestras inspiraciones, de aquello que nos pertenece en carne y corchea. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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