Junio trae atractivas propuestas culturales

«Una variada programación cultural tendrá lugar en la ciudad de Matanzas durante el mes de junio e incluirá actividades de todas las manifestaciones artísticas», anunció Noslén González Sosa, subdirector provincial de Cultura.
«Celebraremos la Jornada Bibliotecológica provincial, organizada por la Biblioteca Gener y Del Monte, y el día 11 entregaremos el premio Vocación de servir, distinción que otorga la filial provincial de la Asociación Cubana de Bibliotecarios a especialistas de nuestras bibliotecas, por su labor destacada en el desarrollo de la bibliotecología en el territorio».
En la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se desarrollarán los espacios La guillotina, La casa de todos, Miércoles de poesía y el Café mezclao. Este mes de junio también sesionó el Primer Encuentro Internacional Sonora Matancera: Leyenda, Cultura y Patrimonio, en la Oficina del Conservador de la Ciudad.
El Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas llevarán a cabo la ya tradicional Feria Arte para Papá, del 13 al 19. Asimismo, Teatro Papalote festejará sus 64 años, el 21 de junio, con la presentación de la obra Brizna, del Guiñolde Remedios, en la sede de la institución ubicada en la calle Daoiz.
Las artes escénicas proponen, además de la programación habitual de las salas de teatro, Un invento superfirolitico, estreno de Teatro de Las Estaciones, en los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21. Para el 27 y el 2 de julio, la sala Pepe Camejo reserva Umbral, de Teatro Tuyo, mientras que el segundo y tercer fines de semana de junio subirá al escenario del Mirón Cubano Acasso en mi cuerpo, de Novadanza.
La Sala White acogerá los espacios Cine para niños y para adultos; el de trova, el día 11; el de música campesina, el 12; Conversando con…, el 18; y el de filin, el 25; más el concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, el 20. Asimismo, la Banda Provincial de Conciertos dedicará su retreta, en el portal del Teatro Sauto, a Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo, el 14 de junio.
De igual manera, en la provincia se desarrollarán semanas de la cultura en varios territorios, así como fiestas tradicionales.
«El 23 de junio celebraremos en toda la provincia, principalmente en la ciudad de Matanzas, la tradicional fiesta de San Juan, en Pueblo Nuevo y en La Marina; y en los consejos populares, en Jovellanos y en Colón, para revitalizar este festejo del pueblo matancero».
Del 25 al 28 de junio, tendrá lugar el Festival Atenas Rock, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz. Del 27 al 29, se efectuará la segunda edición de Minini por siempre, «para recordar el legado a la rumba matancera de Francisco Zamora, Minini, en nuestras comunidades e instituciones culturales».
Cerrará junio con la entrega del Premio Nacional de Danza a la maestra Lilian Padrón, el 29, en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.
«La inauguración del verano contará con un rico programa en parques, plazas, en comunidades e instituciones culturales. Se está haciendo un diseño para el disfrute de nuestro pueblo desde el 27 de junio».