Junio trae atractivas propuestas culturales

«Una variada programación cultural tendrá lugar en la ciudad de Matanzas durante el mes de junio e incluirá acti­vidades de todas las manifes­taciones artísticas», anunció Noslén González Sosa, subdi­rector provincial de Cultura.

«Celebraremos la Jornada Bi­bliotecológica provincial, orga­nizada por la Biblioteca Gener y Del Monte, y el día 11 entre­garemos el premio Vocación de servir, distinción que otorga la filial provincial de la Asociación Cubana de Bibliotecarios a espe­cialistas de nuestras bibliotecas, por su labor destacada en el desarrollo de la bibliotecología en el territorio».

En la sede de la Unión de Es­critores y Artistas de Cuba se desarrollarán los espacios La guillotina, La casa de todos, Miércoles de poesía y el Café mezclao. Este mes de junio también sesionó el Primer En­cuentro Internacional Sonora Matancera: Leyenda, Cultura y Patrimonio, en la Oficina del Conservador de la Ciudad.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Asociación Cu­bana de Artesanos Artistas lle­varán a cabo la ya tradicional Feria Arte para Papá, del 13 al 19. Asimismo, Teatro Papalo­te festejará sus 64 años, el 21 de junio, con la presentación de la obra Brizna, del Guiñolde Remedios, en la sede de la institución ubicada en la calle Daoiz.

Las artes escénicas propo­nen, además de la programa­ción habitual de las salas de teatro, Un invento superfiroli­tico, estreno de Teatro de Las Estaciones, en los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21. Para el 27 y el 2 de julio, la sala Pepe Camejo re­serva Umbral, de Teatro Tuyo, mientras que el segundo y ter­cer fines de semana de junio subirá al escenario del Mirón Cubano Acasso en mi cuerpo, de Novadanza.

La Sala White acogerá los es­pacios Cine para niños y para adultos; el de trova, el día 11; el de música campesina, el 12; Conversando con…, el 18; y el de filin, el 25; más el concier­to de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, el 20. Asimismo, la Banda Provincial de Concier­tos dedicará su retreta, en el portal del Teatro Sauto, a Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo, el 14 de junio.

De igual manera, en la pro­vincia se desarrollarán se­manas de la cultura en varios territorios, así como fiestas tra­dicionales.

«El 23 de junio celebraremos en toda la provincia, principal­mente en la ciudad de Matan­zas, la tradicional fiesta de San Juan, en Pueblo Nuevo y en La Marina; y en los consejos popu­lares, en Jovellanos y en Colón, para revitalizar este festejo del pueblo matancero».

Del 25 al 28 de junio, tendrá lugar el Festival Atenas Rock, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz. Del 27 al 29, se efectuará la segunda edición de Minini por siempre, «para re­cordar el legado a la rumba ma­tancera de Francisco Zamora, Minini, en nuestras comunida­des e instituciones culturales».

Cerrará junio con la entrega del Premio Nacional de Danza a la maestra Lilian Padrón, el 29, en el Teatro Sauto, Monu­mento Nacional.

«La inauguración del verano contará con un rico programa en parques, plazas, en comuni­dades e instituciones cultura­les. Se está haciendo un diseño para el disfrute de nuestro pue­blo desde el 27 de junio».