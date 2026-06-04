Celebran en Museo Palacio de Junco los 95 años del General de Ejército

Durante la mañana de este miércoles en el Museo Provincial Palacio de Junco se vivió un momento diferente y especial, pues dentro de sus instalaciones se efectuó una exposición llamada Raúl Castro: Rebeldía y Patrimonio, en conmemoración del héroe que hoy llega a sus 95 años de edad.

“La pieza expuesta consiste en un zambrán usado por Raúl Castro en la Guerra Libertadora en las montañas de Oriente, el cual todavía conserva su firma. El objeto fue otorgado al sindicato de trabajadores agrícolas en el año 1962 y posteriormente llegó a nuestro local”, expresó la especialista del museo, Olga Lidia González Monguía.

Fotos: de la autora

El encuentro entre los trabajadores del centro y estudiantes del Instituto Politécnico Antonio Guiteras Holmes fue el momento oportuno para dialogar acerca de la vida del General de Ejército. Allí se contaron varias anécdotas, desde el Raúl niño hasta el joven guerrillero que tuvo una gran labor en la gesta revolucionaria del país.

Además, estuvieron presentes Mirta Prado Junco, presidenta municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y Noslén González Sosa, subdirector provincial de Cultura.

Para Carlos Manuel Acevedo Ramírez, combatiente matancero, es un orgullo poder celebrar el 95 aniversario del General de Ejército, una persona a la cual considera un símbolo del hombre revolucionario.

Acevedo Ramírez contó que tuvo la oportunidad de conocerlo, quizás no compartir, pero sí estar cerca de él en sus años de servicio en el Ministerio del Interior. Asimismo, fue testigo de momentos muy emotivos de Raúl, como su familiaridad y amor por los niños.

“Por los años 70, durante una operación en el municipio de Jovellanos, se le estaba haciendo una demostración del tiro de las estrellas, una técnica inculcada por los vietnamitas. Resulta que el lugar estaba cercado de esquina a esquina y tenía una escuela próxima; los niños que estudiaban allí, al enterarse de la presencia de Raúl, salieron, rompieron el cordón y se lanzaron hacia donde estaba él”, recordó el combatiente.

Actividades como estas forman parte del homenaje que el pueblo cubano realizó este 3 de junio en cada región de Cuba para celebrar la vitalidad de un hombre que dedicó toda su vida a lograr, y preservar, la libertad y soberanía de nuestra nación. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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