Segunda victoria de los Cocodrilos en el Calixto 

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Cachorros de Holguín por segunda fecha consecutiva, en esta ocasión con marcador de cinco carreras por cuatro.

Los Cachorros inauguraron el marcador en la parte baja del segundo episodio, cuando Yasiel Gonzáles desapareció la pelota por el mismo jardín central ante los envíos del abridor matancero Sair Sánchez. En la propia entrada, dobles de Michael Gorguet y Euclides Pérez posibilitaron una nueva carrera para la causa de los dirigidos por Lugdis Pineda.

Matanzas descontó en la apertura del tercer capítulo luego de envasar dos corredores después de dos out y aprovechar un biangular remolcador del máscara Andrys Pérez al jardín izquierdo. En el cuarto acto, los Cocodrilos fabrican un racimo de cuatro anotaciones con cinco indiscutibles para tomar el mando de las acciones cinco carreras por dos.

En el octavo episodio, la novena oriental sumó otras dos carreras para cerrar el desafío cinco anotaciones por cuatro, luego de que Leonardo Alarcón le sacara la pelota por el jardín izquierdo al relevista yumurino Jennier Álvarez con un compañero en circulación.

El abridor matancero Sair Sánchez se anotó la victoria y salida de calidad luego de trabajar siete entradas completas con dos carreras permitidas, tolerar nueve inatrapables, retirar tres bateadores por la vía de los strike y conceder cuatro boletos.

Jennier Álvarez se anotó el salvamento, luego de trabajar dos entradas en las que soportó dos indiscutibles, uno de ellos cuadrangular, mientras Carlos Santiesteban resultó el derrotado. A la ofensiva por los reptiles destacaron Hanyelo Videt de 4-2 con una carrera anotada y un ponche y Rafael Álvarez de 3-2 con base por bolas y carrera anotada.

La tropa occidental continúa su periplo por la región oriental del país y a partir del sábado enfrentarán a los Leñadores de Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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