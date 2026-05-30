Taller sobre Educomunicación, enriquecedora experiencia en Matanzas

Enriquecedoras experiencias acumularon los participantes en el Taller Escaramujeando entre Libélulas, concluido este jueves en la Oficina del Conservador de esta ciudad, tras sesiones en las que desde el martes último se compartieron saberes y prácticas sobre Educomunicación popular.

Adolescentes que estudian Herrería, Carpintería y Jardinería en la Escuela Taller Daniel Dall´ Aglio y educandos del colegio y la carrera de Periodismo de la Universidad de Matanzas, conocieron sobre el hacer del proyecto Escaramujo, con una rica trayectoria en el desarrollo de procesos educomunicativos.

La iniciativa gestada por la Red de Educadoras y Educadores Populares Libélulas de Matanzas, con el apoyo del Centro Memorial Martin Luther King, y la colaboración de Escaramujo, propició que los participantes reconocieran la fuerza de los procesos que educan en, desde y para la comunicación.

Rodolfo Romero Reyes, fundador del proyecto Escaramujo, reconoció la evolución de los objetivos que se trazaron estudiantes de Periodismo al diseñar preliminarmente futuros procesos educomunicativos, y constató la integración grupal de los adolescentes de la Escuela Taller que emprendieron la realización de un material audiovisual.

Amanda Pérez, quien se forma en el oficio Jardinería en la Escuela Taller de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, rompió su timidez para comentar que su momento preferido resultó el de grabación este jueves, cuando actuaron colectivamente.

De Escaramujeando entre Libélulas derivaron acuerdos como concluir el producto audiovisual pendiente a edición para presentarlo en actividad prevista el venidero 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en el espacio de Medio 23, destinado a crear la Casa de los Adolescentes de Matanzas.

Todos aprendimos un poco, y considero que se dieron pasos positivos para fortalecer el equipo de comunicación de las Libélulas de Matanzas, valoró Magalys Menéndez Peñate, integrante del equipo de coordinación de la Red que apuesta por la metodología de la educación popular para fomentar cultura de participación por el bien colectivo.

En “Educomunicación popular. Reflexiones desde el proyecto Escaramujo”, libro de Romero Reyes publicado por la editorial Ocean Sur, se conceptualiza que la educomunicación popular es el área interdisciplinar que engloba procesos de transformación política, cultural y social que, de forma colectiva, participativa y dialógica, educan en, desde y para la comunicación, desde la concepción y metodología de la educación popular.