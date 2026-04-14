Talleres de Primavera potencian creatividad adolescente

Potenciar la creatividad de los adolescentes y ofrecer un espacio para la recreación y el desarrollo de habilidades, procuraron hoy los Talleres de Primavera realizados en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM).

Llegué ante la necesidad de trabajar con este grupo etario, acercarlos al teatro y transmitir sentimientos de amor, solidaridad y amistad, teniendo en cuenta el contexto actual que atraviesa no solo nuestra Isla sino el mundo, expresó Pilar Portillo Cedeño, profesora del taller de teatro.

Manualidades, ecología, teatro, arquitectura y urbanismo figuraron entre los contenidos impartidos a talleristas entre 12 y 17 años de edad por especialistas de la OCCM y colaboradores, desde la metodología de la educación popular.

Facilitamos un entorno protector y un espacio de participación a partir de las necesidades y potencialidades de cada uno de ellos, explicó Magalys Menéndez Peñate, especialista principal de Gestión Urbana de la OCCM y miembro de la Red de Educadores y Educadoras Populares Libélulas de Matanzas.

La adolescencia, es una etapa en la que necesitan una combinación de comprensión y ternura con orientación y autoridad, entonces, los profesionales participantes propiciamos este acompañamiento, refirió Menéndez Peñate acerca de la necesidad de estos espacios.

Con énfasis en la Jornada Madre Agua- Madre Tierra se trabaja en el saneamiento dispuesto a rehabilitar el local número 23 en la Calle del Medio, destinado para la construcción de la Casa de los Adolescentes en la urbe de ríos y puentes.

Un homenaje a Berta Cáseres, la presentación del Programa de Educación Patrimonial y Estrategia Ambiental del Centro Histórico de Matanzas, entre otras iniciativas se incluirán en el programa de actividades previstos durante la jornada que se extenderá hasta el 22 de abril próximo. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)