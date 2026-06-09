Pelusín del Monte vuelve a la escena de Las Estaciones

Fotos: Adversy Alonso

Este fin de semana, luego de su presentación en La Habana, se estrenó en suelo matancero Un invento superfirolítico, de Teatro de Las Estaciones, versión titiritera del texto original para televisión Viaje a la Luna, de Dora Alonso.

El espectáculo se suma a las celebraciones de la agrupación yumurina por los 70 años del títere nacional, Pelusín del Monte, expresó Rubén Darío Salazar, director de Teatro de Las Estaciones, Premio Nacional de Teatro.

“Estrenar otra vez a Pelusín del Monte en Matanzas siempre será una fiesta, no local, nacional. Pelusín nació en Máximo Gómez, en la finca Recreo. Dora le llama literariamente Tres ceibas, pero es la finca Recreo. “Llevarlo a la escena es siempre una fiesta innombrable.

“Los niños, las niñas, las familias conocen a Pelusín no solamente por el teatro sino por el apoyo del programa de televisión Corazón Feliz, donde es el conductor principal y cuando uno recibe a Pelusín en casa, quiero decir en el retablo, es recibir a Cuba, es recibir a la Isla con toda la simpatía, dicharacho, con toda la identidad que caracteriza a nuestra cultura.

“Pelusín habla siempre de frutas tropicales, habla siempre con su dicharachos. Superfirolítico no quiere decir nada, es un invento guajiro de Dora y de Pelusín”.

Un invento superfirolítico narra las peripecias de Pelusín y su tropa de amigos durante la creación de un cohete para viajar a la Luna. Con dirección del Premio Nacional de Teatro, Rubén Darío Salazar, el estreno contó con las actuaciones de Iván García como Gruñón, Yasey Muñoz como Doña Pirulina, Ale García Valdés como Chilingo y Gelasito, Sonia María Cobos como Tontolina y Laura Marín como Pelusín del Monte y Bebita.

“Comenzamos el proceso hace unos meses. Entré a interpretar a Bebita solamente; ya luego fuimos probando cosas en los ensayos y quise probar un día a Pelusín.

“Vi que se me dio, me sentí cómoda, encontré la voz porque es muy difícil y yo soy nueva en Las Estaciones. Me he ido incorporando y en cada obra cada técnica es diferente y para mí es comenzar de cero. El guante es un elemento complejísimo en el teatro para niños”.

Alternan con ellos Iris Mantilla, Raúl Álvarez y Rubén Darío Salazar. El diseño de vestuario, muñecos, luces y escenografía de la puesta en escena corrió a cargo del Premio Nacional de Teatro, Zenén Calero, la música original es de Raúl Valdés y la coreografía de Yadiel Durán, mientras que Olga Blanco se ocupó del entrenamiento vocal.

Laura Marín se refirió a cómo se desarrolló su proceso de preparación en la animación de Pelusín del Monte. “Ya suponía un valor extremo porque a nuestro títere nacional en Teatro de Las Estaciones le han dado un valor grandísimo. Tenía como referencia a Fara Madrigal y a María Laura Germán, que han defendido al personaje y han logrado, por todos estos años, mantener vivo el espíritu de Pelusín.

“Quise jugar yo a ver si salía, fui entendiendo a este niño, como dice Rubén, desde mi niño interior. Agradecida con la ayuda de él y de mis compañeros, aquí está Pelusín hoy por Laura Marín. Estoy muy feliz deseando poco a poco seguir avanzando más y entendiendo a nuestro títere nacional”.

Pelusín del Monte ha mantenido su vitalidad en Teatro de Las Estaciones. La primera aproximación de la tropa de la Luna y el Sol al títere nacional fue en 1999 con El sueño de Pelusín; sucedieron luego Pelusín y los pájaros, en 2001, su llegada a la televisión y las redes sociales con Un minuto con Pelusín del Monte, en 2020 y Los minutos de Pelusín del Monte, hasta la aparición del programa de televisión Corazón Feliz, con un Pelusín simpático, pícaro y poético como protagonista.

La nueva propuesta de Las Estaciones continúa defendiendo el legado de Pepe Camejo, al tiempo que reverencia nuevamente la identidad nacional desde las aventuras de un Pelusín traído a los tiempos que corren.

“Si no ha muerto en 70 años es porque las personas se identifican con la manera clara, transparente, poética, simpática, pícara, irónica y bromista con que él se manifiesta. Pelusín es Cuba con todos sus colores”.

Un invento superfirolítico, espectáculo en el que Teatro de Las Estaciones rinde culto a la identidad nacional desde la simpatía y belleza de uno de sus símbolos culturales más auténticos, subirá de nuevo al escenario de la salita Pepe Camejo los días 13, 14, 20 y 21 de junio.