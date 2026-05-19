Ajedrez matancero con las piezas hacia cercanos eventos

Pospuesto por temas logísticos, el XVIII Festival de Ajedrez Universitario AJEDUNI 2026 tiene nuevas fechas y contará con representación matancera.

Entre sus segmentos sobresale el Simposio de Arbitraje, previsto del 9 al 14 de junio. Mientras, del 10 al 13 de ese propio mes tendrá lugar el Taller Científico. El apartado competitivo sucederá de manera simultánea mediante el torneo por equipos, a desarrollarse por el Sistema Suizo a siete rondas desde la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, en La Habana.

Los trebejistas matanceros volverán a mover las piezas en el certamen convocado para clubes y equipos. La Universidad de Matanzas anunció entre sus representantes a Lorenzo Pérez Alvarado (2233 puntos ELO) y Daniel Alejandro Fernández Hernández (2088 ELO), estudiantes de segundo año de las carreras Ingeniería Informática e Ingeniería Química, por ese orden. Los acompañará Sheyla Sánchez Padilla, cursante de cuarto año en la especialidad Pedagogía-Psicología.

AJEDUNI tiene como fin acrecentar los vínculos del ajedrez universitario con la comunidad, y así expandir la práctica del mismo más allá de la casa de altos estudios. La Copa Pioneril también cambia de fechaEn suelo matancero, la Copa Pioneril del juego ciencia también cambió de fecha. El Campamento Internacional de Pioneros Exploradores de Varadero acogerá la lid del 19 al 22 del presente mes de mayo.

Por el grupo varonil aparecen inscritos los yumurinos John Williams, Leonardo Santana y Ronald Jorge. Junto a ellos comparecerán Randy Vázquez y Thiago Puentes, ambos de Jaguey Grande. Completan el listado los cardenenses Marlon Lauzurique y Abraham Hechavarría, junto al unionense Hamnlet Sopeña.

Las chicas que rivalizarán esta vez serán las cardenenses Sofía Águila, Mariam Torres, Camila Veitía, Karolin Mendoza, Lya Pérez y Mya Valdés. Además, jugarán Mayannis Álvarez, de Jaguey Grande, y Linett Fundora, de Matanzas.El ajedrez matancero continúa a buen ritmo competitivo, con eventos en varias categorías por edades y el afán de superarse. (Por Carlos Manuel Bernal López)

Lea también