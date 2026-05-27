Matanzas, territorio beisbolero por excelencia

Pese a las complejidades que suponen las actuales circunstancias que afronta la vida en la Mayor de las Antillas, los torneos beisboleros no se detienen en el territorio de Matanzas. Ello cumple el objetivo de fomentar la práctica deportiva como forma de disfrute, mantener activos a los atletas de las diferentes categorías y la captación de nuevos talentos para nutrir los conjuntos provinciales, varios son los torneos que se desarrollan en suelo matancero.

En varios de los municipios y poblados de la urbe se llevan a cabo campeonatos auspiciados por las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en conjunto con los residentes.

Ejemplo de ello es la Copa Gerardo Rionda In Memoriam, dedicada al lamentablemente fallecido pelotero yumurino, en la que participaron escuadras de las edades 9-10 y 11-12 años.

También resaltan la Copa de Béisbol de Matanzas, en donde incursionan cinco equipos, bajo los nombres de Versalles, Team Unión, Costeros, Team Shaca y el Sub-15.

A la competición de los fines de semana en el emblemático estadio Palmar de Junco asisten atletas de distintas edades, a partir de los 15 años.

La lid surgió como una forma de mantener la motivación por el deporte nacional y no desperdiciar el período de preparación que ya habían cubierto los elencos de las edades juveniles y para menores de 15 años.

Como guinda al pastel de los torneos de las bolas y los strikes en la occidental provincia, aparece la quinta edición de la Liga de Béisbol Jagüeyense, con las novenas de los Increíbles, Bendecidos, Águilas del Sur y Cerveceros.

Tomadas de la página en Facebook de la Liga de Béisbol Jagüeyense y de la Copa de Béisbol de Matanzas

El evento arrancó el pasado fin de semana con los enfrentamientos entre el vigente campeón Los Increíbles y los sublíderes Bendecidos, y los Cerveceros ante las Águilas del Sur.

Los Increíbles iniciaron la nueva contienda como mismo finalizaron la pasada, ganando. Derrotaron a los Bendecidos nueve anotaciones por una, con faena monticular completa de Irasel González, quien apenas permitió una anotación en nueve entradas.

A segunda hora, las Águilas del Sur se dieron gusto bateando, y derrotaron a los Cerveceros con pizarra de 14-4 fuera de combate en ocho entradas.

En el partido la victoria correspondió a Yordanys Domínguez, mientras que la derrota fue para Odeisis Linares. Madero en ristre, destacaron por los vencedores Mae Alba Jiménez de 5-3, con una impulsada y dos anotadas, Julio Castañeda de 3-2, tres impulsadas y dos anotadas; y por los derrotados sobresalió Lieski Alfonso de 4-3, con un doble y una base robada.

En el segundo fin de semana de competencia, Las Águilas del Sur volvieron a ganar, esta vez frente a los Bendecidos, con marcador de nueve carreras por cuatro, y la segunda victoria de la justa para Yordanys Domínguez.

El revés fue para Yendry Pérez, al tiempo que la voz cantante al bate la llevó Amaury Fuentes de 5-4, con cuatro remolques.

En el segundo desafío de la cartelera, los Cerveceros sorprendieron a los vigentes campeones y los derrotaron con cerrado marcador de seis anotaciones por cuatro.

Luego de dos fines de semana de campeonato, la tabla muestra a las Águilas del Sur en primer puesto, con dos victorias sin la sombra de la derrota; en segundo lugar aparecen igualados los Increíbles y Cerveceros, con un triunfo y un revés; mientras los Bendecidos permanecen en el sótano con dos derrotas.

SI TENEMOS GANAS DE HACER, LO HACEMOS

Estás competiciones, sin recibir tanta atención mediática, constituyen el fiel reflejo de que, cuando se tienen ganas de hacer, salen las cosas.

Un punto a destacar radica en la estrategia de comunicación y difusión de estos torneos, en tiempos en que la información se reproduce mucho más rápido en redes sociales, todos cuentan con sus páginas encargadas de difundir lo referente a sus campeonatos.

Otro aspecto a resaltar radica en que mantienen la vitalidad de las instalaciones deportivas que, de no ser por estas iniciativas, pasarían mucho tiempo sin actividad.

Se suma a ello la captación de nuevos talentos que pueden, en un futuro cercano, engrosar las filas de nuestros Cocodrilos.

En un momento en el que las principales miradas en cuanto al pasatiempo nacional se centran en la mal llamada Liga Élite, asoma una interrogante con la realización de estos campeonatos.

¿Qué resulta más beneficioso para el béisbol cubano: torneos donde se potencie el desarrollo de figuras jóvenes que pueden darnos un resultado a mediano y corto plazo, o una lid donde se aprecia un nivel incluso más bajo que el de nuestra depauperada Serie Nacional?