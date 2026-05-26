Industriales fue profeta en su tierra 

Los Leones de Industriales doblegaron a los Cocodrilos de Matanzas con marcador de 7 carreras por 6 para nivelar a dos triunfos por bando la subserie particular entre ambos.

Los capitalinos tomaron el mando de las acciones en la parte baja del segundo capítulo, producto de un cuadrangular con los ángulos congestionados del refuerzo cienfueguero Félix Rodríguez.

En esa entrada, el pitcheo yumurino hizo aguas y no pudo contener el barraje ofensivo de la tropa del mentor Guillermo Carmona, que agregó otras dos carreras para ampliar la ventaja a seis por cero.

En el cierre del tercero, el alto matancero envió al montículo a Luis Manuel Hernández en sustitución de Yosney García, quien a su vez había entrado por el abridor Sair Sánchez.

Luis Manuel fue recibido con doble de Yasiel Santoya, quien luego entró tras el cohete remolcador de Félix Rodríguez al jardín central.

El diestro Fher Cejas, designación del alto mando de Industriales para abrir el desafío, mantuvo a los Cocodrilos silenciados durante seis entradas, en las que apenas le pegaron cuatro indiscutibles y no le fabricaron carreras para llevarse el triunfo.

Matanzas fabricó su primera anotación del cotejo en la parte alta de la séptima entrada frente a los envíos del relevista Fernando Betanzos, tras ligar indiscutible de Luis Ángel Sánchez, wild pitch y sencillo impulsor de Adrián Pérez.

Los campeones de la Serie Nacional 64 continuaron descontando en la octava entrada y fabricaron un racimo de cuatro anotaciones para cerrar el desafío 7 carreras por 5.

En el noveno inning, Matanzas colocó el empate en bases con dos out y trajo a Andrys Pérez como emergente para buscar un batazo que pudiera nivelar las acciones, pero el máscara yumurino falló en el elevado al jardín derecho para terminar el encuentro.

Los más destacados a la ofensiva resultaron Félix Rodríguez por Industriales de 3-3 con cinco impulsadas y José Amaury Noroña de 4-3, con par de dobles como extrabases por Matanzas.

Derrota a la cuenta cuenta del abridor matancero Sair Sánchez, quien apenas pudo caminar un inning, aceptó cinco carreras con dos indiscutibles y regaló tres boletos.

Con el descalabro, los rojos y amarillos finalizan la primera mitad del campeonato con saldo de siete triunfos y 12 derrotas en el último lugar de la tabla.

Válido resaltar la combatividad de la tropa dirigida por Eduardo Cárdenas que jamás se rindió durante el choque y logró disminuir una diferencia que en el último tercio era de siete carreras.

Los saurios regresan al pantano para iniciar la segunda parte de la lid a partir del próximo miércoles, donde serán anfitriones del elenco azul.