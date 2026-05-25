Ruge el león en su selva 

Los Leones de Industriales derrotaron a los Cocodrilos de Matanzas con marcador de 14 anotaciones por 11 en el tercer desafío de la subserie particular correspondiente a la cuenta edición de la Liga Élite del béisbol cubano.

Los Cocodrilos de Matanzas iniciaron el desafío con el mismo ímpetu que la jornada precedente y fabricaron un racimo de tres carreras en el propio primer episodio, para tomar el mando de las acciones.

El conjunto capitalino ripostó en la parte baja de la segunda entrada, tras fabricar un rally de seis anotaciones aprovechando el descontrol de los serpentineros yumurinos, un error del patrullero Brayan Peña y el bateo oportuno de sus bateadores.

En la conclusión del cuarto episodio, los leones sumaron otras cuatro carreras para despegar el marcador 10 anotaciones por 3, luego de cuadrangulares consecutivos de Jhonatan Brindon y Yasiel Santoya, ambos con un compañero en circulación.

Justo a mitad de choque, los giraldillos sumaron otras dos anotaciones tras sencillos remolcadores consecutivos de Yasiel Santoya y Yasmany Tomás.

En la sexta entrada, Industriales sumó otra carrera producto del cohete remolcador de Roque Tomás al jardín izquierdo, para colocar marcador de nocaut en la pizarra del estadio Latinoamericano.

En el llamado inning de la suerte, los campeones de la Serie Nacional 64 demostraron su estirpe para fabricar seis rayitas y pegar el marcador 13 por 9.

Derrota a la cuenta de Brian Reyes Cedeño, quien apenas pudo caminar uno y dos tercios de entradas en las que le fabricaron cinco carreras, ponchó a un rival y regaló tres bases por bolas.

Por los yumurinos también desfilaron por la colina de los martirios Luis Manuel Hernández, José Carlos Quesada y Yadier Garay.

A la ofensiva, los más destacados resultaron Aníbal Medina de 4-2 con un doble, dos carreras anotadas, una impulsada, y Yulieski Remón de 5-2 con cuatro remolques, tres anotadas y un cuadrangular como extrabase.

Con el triunfo, los dirigidos por Guillermo Carmona colocan la miniserie dos triunfos por uno a favor de los matanceros y mañana saldrán en busca de igualar el contejo en un duelo donde dependerán del diestro Alain Sánchez, mientras que por los monarcas nacionales está anunciado el pinero Sair Sánchez.