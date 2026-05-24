Cocodrilos asaltan el Latinoamericano

En el segundo juego del doble programa entre Matanzas e Industriales desarrollado en el estadio Latinoamericano, los visitantes se llevaron una peleada victoria que se decidió en extrainning, con marcador de seis anotaciones por una.

Industriales inauguró el marcador en el propio primer capítulo con cuadrangular solitario por el jardín derecho del refuerzo cienfueguero Félix Rodríguez.

El empate para los yumurinos llegó en la parte alta de la cuarta entrada, tras llenar las bases sin out y hacer saltar del montículo al abridor de los giraldillos Andy Vargas.

En sustitución de Vargas, entró a trabajar el derecho Fernando Betanzos, quien retiró por la vía de los strike a Brayan Peña, pero no pudo impedir la anotación matancera, tras regalarle boleto a Luis Ángel Sánchez antes de obligar a George Anthony Ponce a batear para doble play para finalizar la entrada.

En la apertura del sexto episodio, Matanzas tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja luego de colocar hombres en primer y segundo sin out, pero la dirección jugó conservadora poniendo a tocar a Rafael Álvarez, que falló en fly a manos del receptor; luego Yulieski Remón sacó una buena línea que impactó en el lanzador y dio chance a la defensa azul a forzar en la intermedia y José Amaury Noroña fue dominado en fly a los jardines.

En el cierre de la propia entrada, el alto mando yumurino extrajo del montículo al abridor Riquelme Odelín y en su lugar colocó al derecho Yosney García, quien regaló base por bolas a Yasmany Tomás; luego toleró un doble de Jhonatan Brindon, dominó a Roberto Álvarez en un roling por la inicial y a Yoangel La O en conexión por esta misma vía, que sirvió para doble play.

En cierre del desafío, los campeones nacionales amenazaron con adelantarse en el marcador a los giraldillos, pero no pudieron aprovechar.

En extrainnings y con la regla de desempate en vigor, Matanzas fabricó un racimo de cinco anotaciones, dos de ellas impulsadas por Hanyelo Videt y otras dos por Yoandry Jiménez.

Al igual que en la pasada Serie Nacional los discípulos de Eduardo Cárdenas mantienen el dominio frente a los felinos en sus predios del Latinoamericano.

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