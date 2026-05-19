De Matanzas

Realizan marcha por la paz y tribuna antimperialista en comunidad matancera 

19 de mayo de 2026 0 comment
Realizan marcha por la paz y tribuna antimperialista en comunidad Matancera 

Miembros del Consejo Popular Peñas Altas realizaron en horas de la mañana una marcha por la paz en respuesta a la política hostil que aplica la actual administración norteamericana contra nuestro país.

Como preámbulo de la actividad, alumnos de la escuela primaria René Fraga Moreno realizaron un matutino especial en saludo al 131 aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional José Martí.

La directora de la institución estudiantil, María Eugenia Morales García, enfatizó que la vinculación de los pequeños con actividades revolucionarias desde tan temprana edad fortalece su sentido patriótico.

“En nuestro centro le inculcamos a nuestros alumnos el amor por la patria y el conocimiento de la historia y cuánto sacrificio han costado todos los derechos que hoy disfrutamos”.

Luego de la peregrinación, la población realizó una tribuna antimperialista donde se defendió el derecho a la soberanía y se recordó el legado del máximo líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

El héroe del trabajo de la República de Cuba, Juan Carlos Martín Tirado, señaló que, pese a la complejidad del contexto actual, los cubanos continuaremos resistiendo inspirados en la impronta de nuestros líderes históricos.

“El recrudecimiento de la política imperialista tiene el afán de doblegarnos y forzar un cambio en el gobierno que no hemos pedido ni tampoco queremos”.

Cuando la administración encabezada por Donald Trump amenaza con invasiones y sanciones, los matanceros responden con reafirmación revolucionaria.

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Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

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