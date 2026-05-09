Matanzas cae por segunda jornada en la Liga Élite 

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron por segunda jornada consecutiva ante los Cachorros de Holguín, esta vez con marcador de siete carreras por dos.

Los dirigidos por Lugdis Pineda aprovecharon una seguidilla de cuatro indiscutibles, entre ellos un doble de Carlos Barrabi con dos compañeros en circulación, para inaugurar el marcador del Victoria de Girón con tres carreras en la parte alta de la segunda entrada.

Los saurios recortaron diferencias con una anotación en la conclusión del segundo episodio, gracias a un sencillo remolcador de Yariel Duque que trajo desde la antesala a Eduardo Blanco.

Justo a mitad de juego, los Cachorros volvieron a la carga y fabricaron otras dos anotaciones con tres indiscutibles en fila, además de un pelotazo que hizo saltar del montículo al abridor yumurino Jennier Álvarez, con una faena de cuatro entradas en las que enfrentó a 21 bateadores, le conectaron ocho indiscutibles y aceptó 5 carreras limpias.

En su auxilio entró el diestro Luis Manuel Hernández, quien pudo sofocar la rebelión ofensiva del conjunto oriental.

En el séptimo acto, los visitantes adicionaron otras dos carreras aprovechando un error de la defensa matancera y un fly de sacrificio de Leonel Moas, mientras los Cocodrilos sumaron su segunda anotación del compromiso en el cierre del inning de la suerte.

En el octavo inning, el alto mando yumurino extrajo del montículo a Luis Manuel Hernández y en su lugar entró el veterano Noervis Entenza, quien dominó la entrada sin contratiempos.

Por segunda jornada consecutiva, la ofensiva de los rojos y amarillos se mostró discreta, con apenas ocho inatrapables, que en su mayoría llegaron en las postrimerías del encuentro, dos de ellos a la cuenta de Yariel Duque.

Matanzas exhibe balance de cuatro victorias y dos derrotas, mientras sus rivales juegan para un 50% con tres éxitos y tres descalabros.