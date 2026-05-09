Tarde de Son en el corazón de la ciudad

Una tarde inolvidable tuvo lugar este viernes en el Parque de la Libertad con el encuentro de generaciones protagonizado por la orquesta D’Nuevo Son, bajo la dirección del trombonista Bárbaro Alexander Guerra, y la Sonora Lira Matancera para celebrar el Día del Son Cubano.

El concierto conmemoró el octavo aniversario de la joven agrupación, en una jornada que honró, además, la memoria de dos grandes de la música nacional: Arsenio Rodríguez y Miguel Matamoros.

Varios proyectos comunitarios estuvieron presentes en la cita. Adolescentes y jóvenes bailaron al ritmo de las melodías e invitaron a sumarse al resto de los asistentes en una jornada de alegría e integración.

«Nuestro objetivo principal fue rendir homenaje a este emblemático género y sus figuras más relevantes. También quisimos brindar un espacio de disfrute, donde el público pudiera gozar la música cubana, recordar y sentir el Son», expresó Alexander Guerra.

Con un repertorio que recorrió los grandes clásicos del son, el bolero y los ritmos bailables característicos de ambas agrupaciones, se demostró una vez más que aún existen jóvenes dispuestos a defender nuestras raíces, nuestra tradición: nuestra música.