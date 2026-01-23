Una cita con el Son

El Museo Provincial Palacio de Junco dedicó su espacio habitual, la Muestra del Mes, al trombonista Alexander Guerra, músico de su tiempo y a la declaratoria del Son como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad en la tarde de este jueves 22 de enero.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de la musicóloga María Victoria Oliver, que introdujo el homenaje al director de la orquesta D’nuevo Son con un preámbulo acerca de “uno de los géneros más genuinos de la Isla”. Además, habló de los inicios del joven en el mundo artístico.

Fotos: de la autora

La actividad contó con la presencia de importantes músicos y profesores como Joseíto González, el director de la Lira Matancera Carmelo Marrero y el maestro de la Jazz Band Swing Cubano Bruno Villalonga, quienes jugaron un papel primordial en su formación.

Tras una interpretación de Bésame mucho, junto al guitarrista Eddy García Cabrera, Alexander develó, con la ayuda del profe Joseíto, su Muestra del Mes. Esta consiste en un trajecito que usó de pequeño en sus primeras presentaciones, su cuaderno de solfeo de sexto grado y la foto de su primer disco Así soy yo.

Todos los presentes llevaron a casa una postal, cortesía del museo, autografiada por Alexander Guerra. “Los jóvenes también tienen historia”, concluyó Olga Lidia González, investigadora del Palacio de Junco. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

