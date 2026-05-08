Mordida de los Cachorros en el Victoria de Girón 

Con una feroz ofensiva de 15 indiscutibles, entre ellos tres cuadrangulares, los Cachorros de Holguín doblegaron a los Cocodrilos de Matanzas, con marcador de once anotaciones por dos.

Los visitantes inauguraron el marcador en el propio primer capítulo, cuando se combinaron doble de Leonel Moas con sencillo remolcador del cuarto madero Yasiel Gonzáles.

Los saurios ripostaron con dos anotaciones en la conclusión de la propia entrada, aprovechando pifias defensivas de la defensa holguinera y sencillos remolcadores de Yulieski Remón y Andrys Pérez.

Los cachorros sumaron otra carrera en la apertura del tercer episodio, producto del cuadrangular con bases limpias del tercer madero Lázaro Cedeño y otras dos en la cuarta entrada por el jonrón de Luis Vicente Mateo, con un compañero en circulación.

Un racimo de cuatro anotaciones, justo a mitad de choque, terminó por hacer saltar del montículo al abridor yumurino José Carlos Quesada, a la postre perdedor del juego, con faena de cuatro capítulos de labor, en las que soportó seis anotaciones limpias.

En su auxilio entró el derecho Brian Reyes Cedeño, quien trabajó por espacio de cuatro entradas, en las que soportó cinco indiscutibles y le fabricaron dos anotaciones.

El cierre del cotejo corrió a cargo de Roylán Averoff, quien en una entrada de labor permitió otras dos anotaciones de los dirigidos por Lugdis Pineda.

La ofensiva yumurina quedó a deber con apenas cuatro indiscutibles a lo largo de las nueve entradas del cotejo, mientras la defensa dejó mucho que desear, con tres errores, que a la postre, terminaron costando carreras.

Un viejo adagio del béisbol expresa: luego de bate caliente, bate frío, y el derecho Rubén Rodríguez, ganador del juego, se encargó de enfriar la ofensiva matancera durante cinco capítulos, para que luego el relevo hiciera su trabajo.

Aunque muchos dirán que un palo no hace monte, como se dice en el vocabulario popular, la ausencia en la alineación de Matanzas de Hanyelo Videt se notó y muchísimo.

El natural de Jagüey Grande, además de ser la bujía inspiradora de los rojos, vive un momento de forma excepcional que se plasma sobre el terreno de juego.

Nuevamente el pitcheo abridor de los dirigidos por Eduardo Cárdenas quedó a deber, tolerando una decena de indiscutibles y siete anotaciones, seis de ellas limpias.

El primer descalabro para los campeones nacionales llega con la interrogante de si un pitcheo tambaleante resultará suficiente para aspirar al título.

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