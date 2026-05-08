Trueque Verde, una iniciativa para reforestar el centro urbano de la ciudad

Contar con una ciudad verdeazul, o sea, más higiénica, limpia, saludable y segura es el propósito de la iniciativa Trueque Verde, que invita a repensar acciones para mejorar y ampliar los espacios verdes de la ciudad de Matanzas.

Con un impacto directo en la Casa del Adolescente, situada en Medio 23 y las dos primeras cuadras de la Calle de Medio, la propuesta comprende la renaturalización del Centro Histórico Urbano de Matanzas, enriqueciendo su jardinería.

Según Magalys Menéndez Peñate, especialista en Gestión Urbana de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, Trueque Verde invita a los adolescentes, organizaciones, instituciones, vecinos, emprendimientos y la comunidad, en general, a participar en la iniciativa en las modalidades de jardinería urbana y huertos en macetas, así como en el reciclaje creativo con insumos reutilizados como plásticos y otros.

“Invita también a que sigamos pensando en acciones desde la dimensión ambiental del desarrollo, donde podamos combinar el compromiso ambiental con la mejora, el cultivo, la expansión y amplitud de espacios verdes de ciudad comprendidos en el Plan Especial de Desarrollo de la Ciudad. Refleja, además, la próxima etapa de trabajo y de educación patrimonial con adolescentes y vecinos, comunidades e instituciones situadas alrededor de la Casa del Adolescente y de las dos primeras cuadras de la Calle de Medio, que hoy trabajamos desde la Oficina del Conservador para su mejora como eje creativo de la ciudad de Matanzas”, añadió.

La iniciativa, que pretende lograr la participación, llamar la atención y crear conciencia colectiva, involucra al grupo de Gestión Urbana del Plan Maestro de la Oficina del Conservador y el Taller de Jardinería de la Escuela Taller y de Oficios de Restauración Daniel Dall’ Aglio, la Red de Educadores y Educadoras Populares Libélulas Matanceras, emprendedores de la experiencia Economías Creativas de la Oficina del Conservador, la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente y otras organizaciones.

La creación de estos pequeños espacios contribuirá a mejorar el área verde de la ciudad como espacio urbano y a lograr una proporción entre la cantidad de habitantes y los espacios verdes que tributan a la Salud ambiental, y a la oxigenación de la atmósfera. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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