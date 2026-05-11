Matanzas: La advertencia está en las calles

En Matanzas la basura dejó de ser paisaje para convertirse en una seria advertencia sanitaria. Con la llegada del período lluvioso, cada vertedero se convierte en caldo de cultivo para mosquitos, roedores y bacterias capaces de propagar enfermedades que hoy muestran señales de incremento, como la hepatitis, favorecida por entornos contaminados y condiciones higiénicas deterioradas.

A ello se suma la práctica cada vez más frecuente de incendiar los basureros, una respuesta ciudadana que multiplica el peligro al liberar humos tóxicos que afectan las vías respiratorias y contaminan aún más el aire que respira la ciudad.

Fotos: Raúl Navarro González

Lo más alarmante es que sus consecuencias no terminan en la esquina donde se acumula el desperdicio. La lluvia arrastra contaminación hacia alcantarillas, ríos y la bahía, deteriorando ecosistemas y comprometiendo recursos vitales para la ciudad.

Cada jornada sin solución, cada fuego encendido y cada bolsa arrojada fuera de lugar profundizan una crisis que exige respuesta urgente, responsabilidad colectiva y acciones concretas.

Lo que está en juego ya no es solo la imagen de Matanzas, sino la salud y el futuro de quienes la habitan. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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