Universidad Yumurina retomará presencialidad mediante concentrados 

La presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la casa de altos estudios yumurina comunicó mediante sus grupos oficiales la realización de concentrados presenciales en la sede central.

La misiva expresa que el primero de ellos se desarrollará en la jornada del 11 al 22 del presente mes y estará orientado para los estudiantes del primer y cuarto año.

La FEU también señaló que los detalles específicos serán informados por cada facultad, según sus particularidades y planes de estudio.

Durante estas jornadas se priorizarán actividades académicas presenciales, tutorías y evaluaciones finales, con el objetivo de favorecer el contacto físico con profesores, culminar evaluaciones pendientes y garantizar el cierre exitoso del período lectivo.

Se exhorta a los estudiantes a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de su organización, en pos de favorecer el correcto desarrollo de las actividades.

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