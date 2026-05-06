El Ciclón de Jagüey Grande con vientos huracanados en la Liga Élite

Fotos: Maxdiel Fernández

Luego de una excelente campaña de debut en la 64 Serie Nacional de Béisbol, el jardinero Hanyelo Videt se ganó el cariño y el respeto de la afición beisbolera de la Atenas de Cuba y de parte del país.

El joven natural del municipio de Jagüey Grande venía de una campaña más que destacada, con el seleccionado sub-23 de la provincia que intervino en el campeonato nacional de la categoría bajo el mando del estelar Lázaro Junco.

Pese a sus muestras de calidad, no arrancó como titular en el principal espectáculo deportivo del mayor archipiélago caribeño.La presencia en el roster yumurino de atletas de mayor experiencia en los clásicos domésticos lo condenó de manera momentánea al banquillo.

Un viejo refrán expresa que “lo que te den, cógelo”, y eso fue lo que hizo Videt; apenas tuvo la oportunidad, la supo aprovechar más que bien, para adueñarse de una titularidad que nunca perdió.

Con el paso de los desafíos, su rendimiento le valió para ubicar su nombre entre los infaltables a la hora de confeccionar el roster que saldría a defender la chamarreta roja y amarilla sobre la grama.

Hanyelo y el también novato Brayan Peña eran objeto de cuanto debate en torno a los infaltables de la plantilla se suscitaba en el público asistente al coloso yumurino.

Cómo se dice en el lenguaje beisbolero: el muchacho estaba prendido y lo demostraba en los diferentes ámbitos del juego.

Jugadas muy buenas a la defensiva, un corrido agresivo de las bases, buscando siempre alcanzar una almohadilla más, bateo oportuno con corredores en circulación y un carisma que le brotaba por encima del uniforme fueron solo algunos de los elementos que lo resaltaron.

La fogosidad con la que juega al béisbol resulta propia de los peloteros cubanos que han estado en la República Dominicana intentando firmar con una organización profesional donde, como se dice en buen cubano, si no corres, te vas.

Cuando se anunció el roster de Matanzas a la Liga Élite, muy pocos imaginaron que el Ciclón de Jagüey Grande estaría liderando Matanzas. En los tres desafíos que lleva el torneo veraniego, el fornido jugador exhibe un robusto promedio ofensivo de 692, producto de nueve indiscutibles en 13 veces al bate, líder dentro de la tropa que dirige Eduardo Cárdenas.

Entre la novena de inatrapables resaltan dos triples como extrabases, además de un promedio de embasado (OBP) de 750, aspecto en el que también lidera a los Cocodrilos.

Según anunció la Comisión Nacional de Béisbol de la Liga Élite, saldrá el equipo que representará a la Mayor de las Antillas en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, República Dominicana. Aunque aún resulte apresurado lanzar campanas al viento sobre la conformación del Team Asere a la justa, Hanyelo Videt está dejando números para al menos ser considerado para una preselección.