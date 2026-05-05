APARTADO 1433: Discapacidad rima con prioridad

Veitía Leal todavía es un hombre joven y corpulento, pero desde hace dos años padece las secuelas de la amputación de una de sus extremidades inferiores. Allá, en su morada de la calle Gonzalo García, No. 99, entre Domingo Pastrana y Enrique Villuendas, en el poblado de San Antonio de Cabezas, municipio de Unión de Reyes, lo acompaña solo su padre, anciano enfermo de 78 años.

A Veitía Leal no solo lo lacera el hecho de tener una pierna de menos y ver frustrada la habitual movilidad, sino también, a juicio suyo, la deficiente atención a su problema por parte de las autoridades sanitarias del territorio.He aquí la respuesta de Vladimir Cabrera Tejera, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; Ángel Valdés Ramírez, intendente del Órgano de Gobierno; y Raydel Sotel Carrera, director de Salud Pública en la localidad.

Refieren que, en efecto, el remitente plantea inconformidad con la asistencia médica recibida por el equipo básico de Salud en el consultorio No. 15, perteneciente al área del Policlínico Octavio de la Concepción, en el Consejo Popular de San Antonio de Cabezas. Añaden que el paciente está clasificado epidemiológicamente como deficiente, discapacitado (grupo IV) por amputación del miembro inferior derecho.

De correcto catalogamos el proceder de la comisión de especialistas que visitó el domicilio de Veitía Leal, integrado por el director general de Salud Pública, Yusbel Pita Marrero, director del Policlínico; Katileidys García Hernández, podóloga; Disneydis Jardines Méndez, integrante del equipo de Salud; y el jefe de la Unidad de Aseguramiento.

De acuerdo con las estadísticas, en 2025 fue visitado en tres ocasiones: 31 de marzo, 23 de mayo y 3 de septiembre, cuando le diagnosticaron dermatitis en el miembro inferior izquierdo, con indicación de tratamiento en consulta de Dermatología, en el Hospital Provincial Faustino Pérez.

Según refieren los firmantes, durante el diálogo el paciente sumó otras dos visitas de la enfermera Martha Gutiérrez Betancourt, lo cual resume la atención en cinco oportunidades en el lapso de nueve meses.

Destaca el informe, además, que durante las pesquisas Veitía Leal fue diagnosticado como paciente con pie diabético, y remitido en su momento a la consulta del Policlínico.El intercambio en el hogar propició nuevas orientaciones médicas e incluyó el servicio de rehabilitación integral. El documento muestra, finalmente, la conformidad del lector.

RECONOCIMIENTO A LA SUCURSAL 3412 DEL BPA

“La sucursal del Banco Popular de Ahorro, ubicada en Contreras y Callejón de Madan, en esta ciudad, merece una felicitación por el orden implantado por su director Humberto González Fiallo”, expresa Carmelo Martínez, vecino de la calle Zaragoza, entre Manzano y Daoiz.

“Quienes cobramos la jubilación en esa unidad apreciamos el buen trato y rapidez del servicio, pues, a pesar de la gran cantidad de personas allí reunidas, en apenas hora y media salimos con el dinero en mano.“Felicitamos a todos los trabajadores de la sucursal 3412, en particular a su director, quien demuestra con todo su equipo cómo laborar bien cada día”.

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