UNE pronostica una afectación de 1470 MW en pico nocturno de este domingo

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1742 MW a las 20:30 horas, superior a lo planificado por demanda superior al pronóstico y la no entrada de Fuel Moa.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4708 MWh, con 710 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1700 MW, la demanda 2700 MW con 989 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 800 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 462 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de la patana de Regla con 60 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1760 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1440 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1470 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)