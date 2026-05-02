Economía

Pronostican afectación de 1 445 megawatts durante el horario de máxima demanda este sábado

2 de mayo de 2026 0 comment
Se prevén 1285 MW de máxima afectación

La Unión Eléctrica informó este sábado que en el día de ayer (viernes 1.º de mayo) se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 551 MW a las 20:20 horas, superior a lo planificado por demanda superior al pronóstico.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5 074 MWh, con 703 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Unión Eléctrica estima afectación de 695 MW en horario pico nocturno de hoy

Según la entidad, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas de este sábado fue de 1 735 MW, la demanda 2 557 MW con 837 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

A través de su nota informativa diaria, la UNE indicó que actualmente se encuentran en avería, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Por otro lado, en la unidad 5 de la CTE Mariel, la 6 de la CTE Renté y la 5 de la CTE Nuevitas, se ejecutan labores de mantenimiento. Ello se suma a las limitaciones en la generación térmica, con 406 MW fuera de servicio.

Unión Eléctrica: Se estima para este miércoles que la máxima afectación sea de 400 MW

Para el horario de máxima demanda se prevé una disponibilidad de 1 735 MW con una demanda máxima de 3 150 MW, para un déficit de 1 415 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 445 MW en este horario.

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Sobre el autor: Cubadebate

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