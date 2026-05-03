En las primeras horas del día, cuando la ciudad aún se mueve entre el silencio y la rutina, el proyecto “Pan de Vida” se convierte en un punto de encuentro para muchas personas en situación de vulnerabilidad.

No es solo un desayuno lo que se sirve cada mañana en el Centro Kairós y en la Catedral de Matanzas: es un gesto mínimo que sostiene lo esencial.

Allí llegan adultos mayores con pensiones insuficientes, personas en situación de calle, ciudadanos solos, enfermos y familias golpeadas por múltiples circunstancias. Cada rostro resume una historia, pero también una persistencia silenciosa por sobrevivir.

En un contexto complejo, ellos se han convertido en parte ineludible del paisaje social, y esta iniciativa articula voluntades para responder a una necesidad creciente. Lo que comenzó como una ayuda puntual ha evolucionado hacia una red de atención sostenida que hoy alimenta a decenas de personas cada día.

Más que cifras, lo que revela este fotorreportaje es la dimensión humana de una crisis, la dignidad que se intenta preservar en medio de la escasez, y la solidaridad como un espacio posible de reparación cotidiana.