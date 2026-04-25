Nuevo pozo en Matanzas reforzará abasto de agua a la población

La perforación y puesta en funcionamiento de un nuevo pozo en el sistema de abasto de Bello, en esta urbe, sobresale entre las acciones que, desde la provincia de Matanzas, se orquestan para elevar la disponibilidad del vital líquido dentro de la población local, reconocida entre las más afectadas por este concepto en la nación caribeña.

Según información ofrecida en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias por Guillermo Cué Lugo, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAA) de Matanzas, actualmente se ultiman detalles de tipo logístico para el inicio de la importante obra hidráulica, que debe beneficiar a más de 60 mil habitantes del consejo popular de Versalles y la llamada zona industrial.

En los últimos días se trasladó hacia Bello la mayor parte del equipamiento técnico para acometer las labores de perforación y solo esperamos por la incorporación de la «camisa», tubo de hierro para mantener la estructura del pozo, ahondó Cué Lugo, quien aseguró que también se encuentra lista la brigada especializada de la Empresa Nacional de Perforación UEB Centro Zona Integral Matanzas.

De acuerdo a una publicación reciente de la propia EAA la complejidad de las acciones en esta obra responden a las características del terreno arcilloso, para lo cual se hace indispensable contar con la mencionada camisa para revestir el pozo, que alcanzará una profundidad de más de 20 metros y contará con una bomba sumergible de 100 litros por segundo de potencia.

Refiere además el texto que los trabajos incluirán un mantenimiento a las redes de energía para minimizar los efectos de los paros eléctricos en el correcto funcionamiento del pozo.

La provincia de Matanzas, reconocida entre las de mayores problemas con el abasto de agua en el país, se enfrasca en la búsqueda de soluciones en medio de la crisis electroenergética, entre ellas la reparación de redes hidráulicas y la protección de circuitos que tienen una implicación directa en el bombeo del preciado líquido, del cual adolecen permanentemente más de 29 mil habitantes por roturas, de un total de 518 mil que reciben el importante recurso por tuberías.

Otro paso de impacto en el sector en el difícil contexto lo constituye la instalación de 59 sistemas de rebombeo (de 10 kilowatts cada uno), a base de energía solar fotovoltaica, de los cuales funcionan ahora 48 y se prevé rescatar próximamente otros cinco de los 11 averiados, a partir de recursos que se encuentran ya en territorio nacional.