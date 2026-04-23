Fútbol: Presea dorada para equipo sub-11 de Cárdenas

El equipo de Cárdenas Sub-11 firmó una actuación impecable para proclamarse campeón del Torneo Nacional Niños por un Sueño, certamen que reunió a prometedores talentos del fútbol base en el país. Bajo la dirección de Renier Fis Solís, árbitro internacional y principal impulsor del proyecto, los locales impusieron su ritmo desde el inicio hasta levantar el trofeo en la Pista Pepe Suárez.

La escuadra cardenense dominó todas las facetas del juego. Con un sistema equilibrado, sólido en defensa y efectivo en ataque, los dirigidos por Fis Solís ganaron la totalidad de sus compromisos, sin ceder puntos en el camino al título. El rendimiento colectivo se reflejó también en las estadísticas: máximo goleador del torneo y equipo con menos goles encajados.

El trabajo desarrollado en la base quedó evidenciado en cada presentación. Orden táctico, disciplina y claridad en la ejecución marcaron la diferencia frente a sus rivales, confirmando el crecimiento del fútbol formativo en la localidad.

A nivel individual, varios jugadores del conjunto campeón acapararon los principales reconocimientos del certamen, reafirmando la superioridad del plantel que defendió su condición de anfitrión.

El premio al Jugador Más Destacado fue para Liam Osmany Figueroa Chacón, figura clave en la conducción y generación ofensiva del equipo. Por su parte, Dilan Castillos Olivera se llevó el galardón de líder goleador con nueve anotaciones, mientras que Kalec Viña Medina fue reconocido como Mejor Portero, gracias a su seguridad bajo los tres palos.

Liam Osmany Figueroa Chacón, jugador más destacado

Con este título, Cárdenas no solo celebra un triunfo deportivo, sino que ratifica la solidez de su proyecto de desarrollo en el fútbol infantil, con una generación que ya comienza a mostrar credenciales de futuro. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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