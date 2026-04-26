De Matanzas

Habytal: una mipyme que construye desde la vanguardia 

26 de abril de 2026 0 comment
Habytal: una mipyme que construye desde la vanguardia

En construcciones Habytal somos una familia y soy feliz aquí porque en el sector privado también existen personas que defienden los principios del socialismo, expresó hoy Nancy Socorro Prieto, directora técnica de la mipyme que recibió por tercer año consecutivo la condición de Vanguardia Nacional.

Habytal mereció el máximo estímulo sindical que reciben los colectivos laborales en Cuba, en un contexto marcado por las limitaciones que impone el bloqueo económico comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos.

Soluciones locales y encadenamientos con otros actores económico privados definen su gestión para transformar los barrios e instituciones del sector de la Salud y la Educación.

Javier Gómez Pérez, director de la mipyme, explicó durante la entrega de la Bandera de Vanguardia Nacional en el Salón de los Espejos del Teatro Sauto (Monumento Nacional) que Habytal pone su potencial a disposición de las necesidades sociales de la provincia.

Expresó que tienen impacto hoy en la construcción de los accesos de viales en la comunidad Márgenes del Río San Juan y el apadrinamiento a la Sala B del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño de Matanzas.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, y Anabel Milián Beguería, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, participaron en el acto que propició el reconocimiento al esfuerzo y la disciplina de más de 15 trabajadores.

PAlexander Almenares Soyet, secretario general del buró provincial del Sindicato de Trabajadores de la Construcción elogió también el estímulo que recibe Habytal; a la vez que convocó a desfilar por la Patria este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

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Sobre el autor: Agencia Cubana de Noticias

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