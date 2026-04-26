Celebra Ediciones Vigía sus 41 años y presenta novedad literaria

La presentación de Tiempos de Cambio, volumen que abriga poemas de la autoría de Marilyn Bobes, devino creativo saludo a los 41 años de Ediciones Vigía, trayectoria sustentada en la entrega y el compromiso de sus trabajadores en la elaboración de libros arte.

Este ejemplar busca en esencia desde la poesía y el diseño, resaltar la percepción del paso del tiempo, desde la mirada femenina de Marilyn Bobes, refirió Marialva Ríos acerca del libro dirigido a homenajear a su autora en la amplitud de la celebración por la vitalidad del sello literario que reconoce al quinqué como símbolo.

Agustina Ponce Valdés, directora de Vigía, en conversación con la Agencia Cubana de Noticias destacó que la editorial, reconocida por la elaboración de ejemplares manufacturados, llega a sus 41 años de trabajo ininterrumpido con muchos proyectos por materializar y libros por hacer.

A cargo de Adrián Gómez Sancho, artista matancero y diseñador en la casa editora, estuvo la elaboración en vivo de monotipias, así como la obra obsequiada a uno de los invitados, desde la técnica de las artes plásticas de acrílico y carboncillo sobre papel craft.

Estar hoy aquí y celebrar desde el arte de atrapar quinqués en la cartulina, más de cuatro décadas de logros y jornadas compartidas, junto a esta gran familia a la que tengo el privilegio de pertenecer hace seis años, es motivo de alegrías y orgullo, comentó Gómez Sancho.

Entre poesía y buena música transcurrió la cita, que contó con la presencia de los vigías y amigos cercanos de la casa de los libros artesanales, además de poetas invitados y Marialva Ríos, diseñadora de la editorial y alumna del maestro Rolando Estévez.